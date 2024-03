Turchia, aperti i seggi per le elezioni legislative

1 minuto

(Keystone-ATS) Gli elettori turchi hanno iniziato stamattina a votare per eleggere i propri sindaci: uno scrutinio locale che avrà valore di prova per l’amministrazione Erdogan, che intende riprendersi il “tesoro nazionale” Istanbul.

I primi seggi sono stati aperti nell’est del Paese alle 7 ora locale mentre nell’ovest e in grandi città come Ankara e Istanbul le operazioni hanno inizio un’ora dopo. A 70 anni, il presidente Recep Tayyip Erdogan ha messo in campagna elettorale tutta la sua statura di statista, solcando il Paese di 85 milioni di abitanti insieme ai candidati del suo partito islamico-conservatore Akp.