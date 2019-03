Cadono le accuse contro Jussie Smollett. L'attore star della serie tv Empire era stato accusato lo scorso mese di aver messo in scena una falsa aggressione omofoba e razzista perché non soddisfatto del suo stipendio. Ora invece i procuratori hanno deciso diversamente.

"È stata una vittima (in riferimento a Smollett) che è stata diffamata in modo da apparire come il responsabile a causa di dichiarazioni false e inappropriate fatte pubblicamente che hanno portato a conclusioni affrettate", hanno detto in una dichiarazione ufficiale i suoi avvocati. Lo scorso 14 marzo Smollett si era dichiarato non colpevole di 16 capi d'accusa. All'attore sarà anche restituita una cauzione di 10 mila dollari.

"Non sarei figlio di mia madre se fossi capace di fare ciò di cui sono stato accusato", ha commentato Justin "Jussie" Smollett subito dopo la sentenza che lo esonera da ogni accusa. "Voglio solo tornare al lavoro e continuare con la mia vita. Ma credetemi, continuerò a battermi contro l'ingiustizia, la disuguaglianza e per il miglioramento delle persone emarginate". L'attore, 36 anni, non ha mancato di sottolineare che è stato un periodo difficile per lui ma ha avuto lo stesso fede.

