I socialisti del primo ministro Pedro Sanchez sono in testa alle legislative spagnole.

Il partito socialista Psoe è in testa alle legislative spagnole, ma non c'è una chiara maggioranza in Parlamento. È quanto emerge da un primo opinion poll, diffuso a chiusura delle urne dalla tv spagnola Tve. Secondi i popolari, poi Ciudadanos, Podemos e Vox.

Stando ai calcoli della tv sulla base di un sondaggio a campione, i socialisti del Psoe otterrebbero il 28,1% di preferenze, il PP il 17,8%, Ciudadanos il 16,1%. Seguono Podemos con il 14,1% e Vox con il 12,1%.

Quest'ultimo partito, schieramento di estrema destra, entra in Parlamento per la prima volta in 40 anni nella storia della democrazia iberica. Avrebbe ottenuto una percentuale corrispondente a 36-38 seggi su 350.

Il partito socialista avrebbe ottenuto 116-121 seggi. A sinistra Podemos ne avrebbe 42-45. Assieme avrebbero quindi al massimo 166 seggi. A destra, con il 17,8% (69-73 seggi), il Partido popular ha raccolto il peggior risultato della sua storia. Ciudadanos sarebbe a 48-49.

Al momento nessuna delle due coalizioni raggiungerebbe quindi la maggioranza assoluta di 176 poltrone. A fare la differenza potrebbero essere ancora una volta gli indipendentisti catalani di Erc con 13-14 seggi stimati.

Neuer Inhalt Horizontal Line