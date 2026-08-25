TX Group penalizzato dalle svalutazioni nel primo semestre

Keystone-SDA

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TX Group registra un'impennata dei propri risultati rettificati nel primo semestre. Tenendo conto delle svalutazioni e di altri effetti legati alle fusioni, il gruppo mediatico zurighese chiude il periodo in rosso.

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(Keystone-ATS) Il risultato operativo (EBIT) rettificato è balzato del 74% su base annua, raggiungendo i 67,1 milioni di franchi, mentre il margine corrispondente si è attestato al 16,7%, contro il 9% di un anno prima, si legge in un comunicato odierno. L’EBITDA al netto degli ammortamenti è balzato del 39% a 113,4 milioni.

I ricavi hanno tuttavia registrato un calo del 5,7%, attestandosi a 402,4 milioni di franchi. Tenendo conto delle svalutazioni legate in particolare alle ristrutturazioni ancora in corso presso Goldbach e Tamedia, l’EBIT scende in territorio negativo a -9,9 milioni di franchi. In definitiva, il gruppo registra una perdita netta di 14,6 milioni nel semestre, contro un utile di 4,2 milioni nello stesso periodo dell’anno precedente.

Nel segmento Goldbach, specializzato nella pubblicità, il calo dell’attività televisiva lineare è stato compensato solo in parte dalla crescita dei formati video digitali, viene messo in evidenza nella nota.

Per quanto riguarda la divisione media del gruppo, Tamedia, i ricavi hanno registrato un calo più consistente del previsto, sia per quanto riguarda i lettori che gli inserzionisti. Di conseguenza, “il processo di trasformazione si protrae”. L’obiettivo di un margine compreso tra l’8 e il 10%, inizialmente previsto per il 2027, è stato rinviato.

Sul piano organizzativo, TX Group ha annunciato un snellimento della propria struttura con l’uscita della direttrice delle operazioni (COO) Tanja zu Waldeck. Daniel Mönch assume la responsabilità di Goldbach e dei servizi centrali, ricoprendo contemporaneamente le cariche di direttore delle operazioni e direttore del portafoglio.