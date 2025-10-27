UBS: domanda per licenza nazionale negli Stati Uniti
UBS ha depositato una domanda di licenza bancaria nazionale per gli Stati Uniti. Il numero uno delle banche elvetiche si aspetta un'approvazione nel 2026. Sarebbe il primo istituto svizzero con un tale permesso.
(Keystone-ATS) La procedura è stata avviata con l’obiettivo a lungo termine di rafforzare la posizione quale gestore patrimoniale mondiale di primo piano negli Usa, indicano oggi alti responsabili dell’istituto in una nota interna ai collaboratori americani. L’informazione è stata confermata all’agenzia finanziaria AWP da un portavoce di UBS.
UBS Bank USA, basata a Salt Lake City, ha depositato la domanda di licenza nazionale presso le autorità competenti. Una tale autorizzazione permetterebbe alla filiale di UBS di offrire servizi bancari su scala nazionale, che vanno oltre la licenza attuale nello stato dello Utah.
Il progetto prevede di sviluppare, nel corso del tempo, una piattaforma che proporrà servizi di pagamento, conti corrente e di risparmio, oltre alla gestione patrimoniale già esistente.