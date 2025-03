Ucraina: massicci raid notturni russi su infrastrutture energetiche

Keystone-SDA

L'infrastruttura energetica e del gas dell'Ucraina è stata bersaglio nella notte di "massicci bombardamenti con missili e droni" da parte della Russia, rende noto Kiev, secondo cui nell'azione di difesa sono stati coinvolti "anche aerei da combattimento francesi.

(Keystone-ATS) “Diverse regioni sono nuovamente sottoposte” a raid, ha scritto stamani su Facebook il ministro dell’energia ucraino Guerman Galouchtchenko aggiungendo che “si stanno prendendo tutte le misure necessarie per stabilizzare le forniture”.

“La Russia sta cercando di danneggiare la popolazione ucraina bombardando gli impianti di produzione di energia e gas, senza abbandonare il suo obiettivo di privarci di elettricità e calore e di causare il danno maggiore ai cittadini comuni”, ha sottolineato il ministro.

Si tratta del 17esimo attacco del suo genere, ha affermato da parte sua il capo della compagnia energetica Naftogaz, Roman Chumak, citato dalla BBC. A suo dire le squadre stanno ancora valutando i danni. “Stiamo facendo e faremo tutto il possibile per garantire che il paese abbia gas”, ha detto Chumak elogiando lo staff per “il loro lavoro in condizioni estremamente difficili”.

Nell’attacco notturno russo sono rimaste ferite almeno 18 persone, tra cui quattro bambini, secondo quanto riferito dalle autorità locali in Ucraina, citate dall’emittente pubblica britannica. Finora non ci sono state segnalazioni di vittime. L’attacco è durato quasi tutta la notte, afferma un servizio di volontariato ucraino che monitora gli attacchi aerei russi.

Durante il massiccio attacco aereo russo nella notte con “67 missili di vario tipo e 194 droni Shaheed”, le difese aeree ucraine “hanno distrutto 34 missili nemici e 100 droni, 86 dei quali non hanno raggiunto i loro obiettivi”, ha reso noto su Telegram l’Aeronautica militare ucraina, riferendo che nell’azione di difesa sono stati coinvolti “anche aerei da combattimento tra cui gli F-16 e in Mirage-2000”.

Il comunicato sottolinea che “i caccia francesi, arrivati in Ucraina solo un mese fa, hanno preso parte per la prima volta al respingimento di un attacco aereo nemico”.

“Oggi, i caccia F-16 e gli aerei Mirage forniti dalla Francia sono stati utilizzati per proteggere i cieli ucraini. In particolare, i Mirage hanno intercettato con successo i missili da crociera russi. Grazie!”, ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X, ringraziando anche “le nostre forze missilistiche antiaeree, dell’aeronautica, di tutte le nostre unità di guerra elettronica e dei gruppi di fuoco mobili”.

Il leader ucraino ha affermato che, nel massiccio attacco notturno contro le infrastrutture energetiche, “sfortunatamente, anche normali edifici residenziali sono stati danneggiati. A Kharkiv, un missile russo ha colpito nei pressi di un condominio, causando dei feriti”.