Ucraina: Zelensky, massicci attacchi russi, almeno 15 morti

Keystone-SDA

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato oggi un attacco massiccio russo su diverse città del suo paese, compresa la capitale Kiev, con 15 morti accertati. "Sono stati impiegati oltre 440 droni e 32 missili", ha scritto su X il leader ucraino.

(Keystone-ATS) “Kiev ha affrontato uno degli attacchi più orribili. Inoltre, nella notte sono state colpite le regioni di Odessa, Zaporizhzhia, Chernihiv, Zhytomyr, Kirovohrad, Mykolaiv”.

A Kiev “sono in corso operazioni di soccorso per estrarre persone dalle macerie di un edificio residenziale: non è ancora chiaro quanti siano rimasti intrappolati. I russi hanno distrutto un intero tratto del complesso di appartamenti”, ha affermato il presidente.

“In totale, edifici in otto distretti di Kiev sono stati danneggiati. Proseguono gli interventi di soccorso anche dopo il bombardamento su Odessa. I soccorritori stanno operando in tutti i luoghi di impatto. Tutti i coinvolti ricevono l’assistenza necessaria. Sono stati segnalati 75 feriti e, al momento, 15 persone risultano confermate decedute. Le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari”, ha detto il leader ucraino.

“Questi attacchi sono puro terrorismo. E il mondo intero, gli Stati uniti e l’Europa devono finalmente reagire come farebbe una società civilizzata nei confronti dei terroristi”, ha affermato ancora Zelensky.

Il presidente russo Vladimir “Putin – ha concluso – agisce in questo modo semplicemente perché può permettersi di portare avanti la guerra. Vuole che la guerra continui. È inaccettabile che i potenti di questo mondo chiudano gli occhi. Siamo in contatto con tutti i partner a ogni livello possibile per garantire una risposta adeguata. Devono essere i terroristi a provare dolore, non persone innocenti e pacifiche”.

Intanto il ministero della difesa russo riferisce che dalle 20.00 di ieri alle 07.00 di stamane sono 197 i droni lanciati dalle forze ucraine sul territorio russo. Dieci le regioni prese di mira, tra cui quella di Mosca. Il ministero afferma che tutti i velivoli senza pilota sono stati intercettati.