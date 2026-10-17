UDC critica sinistra per posizioni pro Ue

Keystone-SDA

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Aprendo oggi l'assemblea dei delegati riuniti a Bulle (FR) , il presidente dell'UDC, Marcel Dettling, ha attaccato la sinistra e quei "venduti che minacciano l’autodeterminazione della Svizzera e spingono per un avvicinamento all’Ue".

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(Keystone-ATS) “Dalle ultime elezioni federali del 2023, l’UDC ha registrato un netto progresso nei cantoni perché le svizzere e gli svizzeri sono preoccupati per l’immigrazione incontrollata, il caos nel settore dell’asilo e per il futuro del Paese”, ha aggiunto il consigliere nazionale svittese davanti a circa 420 delegati.

Dettling ha attaccato gli accordi bilaterali III con l’Ue criticando quei deputati “che vogliono impedire una votazione popolare (…) con l’aiuto zelante dei burattini di Bruxelles che sono i consiglieri federali Cassis e Jans”.

Presente all’assemblea, il consigliere federale Albert Rösti ha spiegato, da parte sua, che bisogna lottare per questa Svizzera unica, la sua democrazia diretta e le sue istituzioni.

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