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Un agente dell’ICE spara e ferisce gravemente un migrante in Texas

Keystone-SDA

Un agente dell'ICE (il Controllo immigrazione e dogane degli Stati Uniti) ha sparato e ferito gravemente una persona ad Austin, in Texas. Lo ha riferito la polizia, assicurando che saranno condotte indagini e che ci sarà la massima trasparenza.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’uomo colpito era un migrante senza documenti del Venezuela al quale era stato inviato un ordine definitivo di espulsione. Lo riporta Fox citando fonti del Dipartimento della Sicurezza Interna. L’uomo è stato colpito al torace al termine di un breve inseguimento a piedi ed è ricoverato in ospedale in condizioni gravi.

La Cnn riferisce che ad Austin sono in corso manifestazioni pacifiche con molte bandiere del Messico che sventolano.

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