The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Un cartellone prevalentemente francofono per Festi’neuch 2026

Keystone-SDA

Il festival neocastellano Festi'neuch ha svelato i primi nomi della 25esima edizione, che si terrà dall'11 al 14 giugno. Fra gli artisti in cartellone molti francofoni quali Vanessa Paradis, Feu! Chatterton e Jean-Louis Aubert. In programma ci sono anche The Hives.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Jean-Louis Aubert, figura di spicco del gruppo francese Téléphone, sarà per la prima volta a Neuchâtel, mentre la rock band Feu! Chatterton proporrà un concerto intimo e elettrico, indicano gli organizzatori in una nota odierna.

In programma anche il trio hip hop di Belfast, Kneecap, e la musica tecno medievale del francese Perceval. Si esibiranno a Festi’neuch anche la cantante franco-comoriana Imany e la francese Lorie, considerata un’icona degli anni 2000 nel mondo francofono. A far danzare il pubblico ci penseranno anche gli svedesi di The Hives con il loro garage rock.

Il programma completo verrà annunciato a fine febbraio 2026. I biglietti per l’evento sono già in vendita.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR