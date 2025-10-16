Un condannato a morte giustiziato in Mississippi

Keystone-SDA

Un uomo del Mississippi condannato a morte per stupro e omicidio è stato giustiziato oggi tramite iniezione letale nel penitenziario statale di Parchman: è la terza esecuzione negli Stati Uniti questa settimana.

(Keystone-ATS) Charles Crawford, 59 anni, era stato processato per aver violentato e ucciso Kristy Ray, una studentessa universitaria di 20 anni, nel 1994. Altri due condannati per omicidio sono stati giustiziati martedì, in Florida e Missouri, e un’altra esecuzione è prevista per venerdì in Arizona, dove Richard Djerf, 55 anni, sarà giustiziato tramite iniezione letale per i brutali omicidi di quattro membri di una famiglia di Phoenix, avvenuti nel 1993.

Ci sono state 38 esecuzioni negli Stati Uniti quest’anno, il numero più alto dal 2013, quando furono giustiziati 39 detenuti. La Florida è lo Stato che ha effettuato il maggior numero di esecuzioni, 14, seguita dal Texas con cinque e dalla Carolina del Sud e dall’Alabama con quattro.