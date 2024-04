Un consulente svizzero dell’oligarca russo Vekselberg si difende

3 minuti

(Keystone-ATS) Un consulente svizzero dell’oligarca russo Viktor Vekselberg, accusato di complicità nell’aggirare le sanzioni, respinge le accuse a suo carico.

“Gli Stati Uniti mi stanno mettendo alla gogna in modo completamente sbagliato”, ha dichiarato Vladislav Osipov in un’intervista alla NZZ am Sonntag.

“Sto partecipando al procedimento americano attraverso i miei avvocati statunitensi. E mi difendo da tutte le accuse”, ha precisato Osipov, che è di origini russe. “Non sono né in fuga né in clandestinità, ma continuo a vivere con la mia famiglia a Herrliberg (ZH), come ho fatto negli ultimi dieci anni”.

Il ministero della Giustizia statunitense accusa Vladislav Osipov di aver aiutato Viktor Vekselberg a nascondere il fatto di essere il proprietario dello yacht “Tango”. Lo scopo sarebbe di impedire il sequestro dell’imbarcazione, il cui valore è stimato in 90 milioni di dollari (circa 82 milioni di franchi al cambio attuale).

Taglia dell’FBI

Viktor Vekselberg è sulla lista delle persone sanzionate dagli Stati Uniti per la sua vicinanza al presidente russo Vladimir Putin. L’FBI ha offerto una ricompensa fino a un milione di dollari per informazioni che portino all’arresto di Vladislav Osipov.

Il diretto interessato ha rifiutato di commentare in dettaglio le accuse e precisa di essere Èdella denuncia contro di lui attraverso la stampa.

È possibile che gli Stati Uniti abbiano voluto usare questa denuncia per costringerlo a rivelare informazioni su Viktor Vekselberg. “Possiamo solo fare delle ipotesi, ma sarebbe davvero una ragione plausibile”, ha dichiarato Vladislav Osipov.

“Una guerra terribile”

Il responsabile di progetti di Viktor Vekselberg ha preso le distanze dalla Russia e dalla guerra contro l’Ucraina. “Ho amici ucraini e non voglio che pensino che io abbia qualcosa a che fare con questa terribile guerra”. L’uomo ha lasciato la Russia più di 24 anni fa, ha consegnato il suo passaporto russo e ha chiesto l’espatrio prima di essere informato dell’accusa. Secondo le sue dichiarazioni, lui e la sua famiglia ora hanno solo la nazionalità svizzera.

Dal 2015, la società di Vladislav Osipov con sede a Zurigo gestisce le attività private di Viktor Vekselberg in Europa. Queste comprendono anche le proprietà immobiliari, gli yacht e i jet privati dell’investitore. Vladislav Osipov ha anche fatto temporaneamente parte del consiglio di amministrazione della società immobiliare Züblin Immobilien Holding.