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Un uomo scala la torre Eiffel e vi appende la bandiera Usa

Keystone-SDA

Un uomo è stato arrestato oggi dopo aver scalato la Torre Eiffel e avervi appeso una bandiera americana. L'episodio ha reso necessaria l'evacuazione del piazzale antistante il monumento e di due dei suoi livelli, secondo quanto riferito da fonti della polizia.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’uomo è stato avvistato intorno alle 15.45 mentre scalava la torre tra il secondo e il terzo livello e vi appendeva una bandiera americana, hanno precisato le fonti.

È stato fermato una volta raggiunto il terzo livello. Il piazzale e i livelli secondo e terzo sono stati temporaneamente evacuati, sempre secondo la polizia. L’uomo non ha fornito spiegazioni per il suo gesto, hanno riferito le fonti. È stato preso in custodia presso la stazione di polizia del VII arrondissement con l’accusa di aver messo in pericolo la vita altrui, hanno aggiunto le fonti.

La bandiera a stelle e strisce è stata rimossa dal gruppo di intervento e protezione (Gip) della direzione dell’ordine pubblico e del traffico (Dopc) della prefettura di polizia di Parigi. Oggi gli Stati Uniti celebrano il 250esimo anniversario della firma della Dichiarazione d’Indipendenza a Filadelfia, evento che segnò la rottura delle tredici colonie con la Corona britannica.

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