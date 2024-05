Usa: Biden raccoglie 51 milioni in aprile, meno dei 76 di Trump

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Joe Biden e i democratici hanno raccolto 51 milioni di dollari in aprile, meno dei 76 milioni di Donald Trump, che ha beneficiato dell’evento record da 50,5 milioni tenuto a Mar-a-Lago.

La campagna del presidente americano ha affermato che, alla fine del mese scorso, poteva contare su 192 milioni, la cifra più elevata di qualsiasi altro candidato democratico.

Intanto James Singer, portavoce della campagna di Joe Biden, ha risposto così all’uso nell’account sociale del tycoon della parola “reich”: “America, smetti di scorrere (i post, ndr) e presta attenzione. Donald Trump non sta giocando; sta dicendo all’America esattamente cosa intende fare se riprendesse il potere: governare come un dittatore su un ‘reich unificato'”.

“E’ odioso, ripugnante, vergognoso per chiunque promuovere contenuti associati alla Germania nazista di Adolf Hitler”, gli ha fatto eco la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre commentando il video sull’account social di Donald Trump con un riferimento al “Reich unificato”. “Il presidente sta chiaramente seguendo la cosa e avrete sue notizie direttamente da lui più tardi”, ha detto la portavoce.

Frattanto, con l’escussione dell’ultimo teste della difesa, Robert Costello, si e’ conclusa la fase dibattimentale del processo a Donald Trump per il “pornostargate”. Il tycoon ha deciso infatti di non deporre, contrariamente a quanto aveva dichiarato inizialmente. Il giudice Juan Merchan ha annunciato requisitoria e arringhe per martedì prossimo, mentre dal giorno successivo la giuria comincerà a deliberare. Sentenza attesa entro il fine settimana successivo.