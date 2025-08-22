The Swiss voice in the world since 1935
Usa: diversi morti in scontro autobus-camion in stato di New York

Keystone-SDA

Un autobus con turisti - prevalentemente cinesi, filippini e indiani - e un camion si sono scontrati nello stato di New York. Lo scontro avrebbe causato diversi morti. Lo riportano i media americani.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’incidente avrebbe coinvolto più di 50 persone, inclusi bambini, secondo quanto riferito dall’emittente americana Cnn. A bordo dell’autobus ci sarebbero stati turisti cinesi, filippini e indiani e la polizia sta chiamando sul posto interpreti.

