USA: giudice di Maduro assicura un processo giusto

Keystone-SDA

Il "mio lavoro è assicurare un processo giusto", ha detto il giudice Alvin Hellerstein aprendo l'udienza che segna la prima apparizione in tribunale dell'ex presidente chavista del Venezuela Nicolas Maduro.

(Keystone-ATS) Hellerstein ha poi proseguito illustrando una versione breve dei capi di accusa mossi contro Maduro.

Quest’ultimo si è identificato al giudice in spagnolo: ha confermato di essere Maduro e di essere il presidente del Venezuela. Poi ha aggiunto di trovarsi in aula “rapito. Sono stato catturato nella mia casa a Caracas”, riportano vari media americani. “Sono innocente”, ha aggiunto, dichiarandosi non colpevole delle accuse a suo carico.

“Sono il presidente del Venezuela, sono stato catturato nella mia casa a Caracas”, ha detto Maduro riferendo di non aver visto la sua incriminazione prima di apparire in tribunale. “Ce l’ho in mano ora per la prima volta”, ha aggiunto. Al giudice che gli chiedeva se volesse una lettura, Maduro ha risposto tramite l’interprete: “Preferisco leggerla da solo”.

Barry Pollack, il legale di Maduro, ha dichiarato che al momento non chiederà la libertà su cauzione per il suo assistito, ma potrebbe farlo in futuro.

Cilia Flores, la moglie di Maduro, sempre stando ai media, ha pure confermato la sua identità in tribunale e affermato: “Sono la first lady del Venezuela. Sono completamente innocente”.

La prossima udienza per Nicolas Maduro è fissata per il 17 marzo, ha deciso Hellerstein.

Con questa decisione si è chiusa la prima udienza in cui l’ex presidente venezuelano è apparso davanti alla giustizia a stelle e strisce.