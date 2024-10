Usa: Weinstein, nuovo processo nel 2025 per reati sessuali

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Più fragile che mai dopo la diagnosi di una rara forma di cancro al midollo osseo, l’ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è apparso oggi in tribunale in vista del nuovo processo contro di lui a New York per reati sessuali.

Era la prima apparizione in pubblico dell’ex re di Hollywood dopo la diagnosi di una leucemia mieloide annunciata nei giorni scorsi. Weinstein, che deve rispondere anche a una nuova accusa di violenze sessuali da parte di una donna ancora anonima, si è presentato in sedia a rotelle.

L’udienza di oggi era stata convocata per rispondere a una richiesta della procura di Manhattan di consolidare in una unica azione legale vecchie e nuove accuse contro l’ex boss della casa di produzione e distribuzione cinematografica Miramax Films, dopo che lo scorso aprile una corte di appello aveva invalidato per vizio di forma la prima condanna a 23 anni di carcere. Il nuovo processo avrebbe dovuto cominciare il 12 novembre, ma sia la procura che la difesa hanno giudicato la data irrealistica.

Il giudice Curtis Farber ha dato rapidamente luce verde al consolidamento delle accuse in un unico processo, che tuttavia non si svolgerà prima del 2025.