The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Usa-Cina nelle fasi finali per maxi ordine di aerei Boeing

Keystone-SDA

Stati Uniti e Cina sono nelle fasi finali dei negoziati per un "enorme" ordine di aerei della Boeing.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) È quanto ha detto l’ambasciatore americano a Pechino David Perdue, secondo cui si tratta di un accordo “molto importante per il presidente” Donald Trump, senza fornire però dettagli sull’entità del potenziale ordine.

Perdue, che ha affermato di aver visitato lo stabilimento di assemblaggio della Boeing a Tianjin la scorsa settimana, ha parlato durante una conferenza stampa presso la sua ambasciata, in occasione della visita di un gruppo bipartisan di deputati della Camera Usa: il democratico Adam Smith, che guida la delegazione, ha parlato della proposta di un accordo con i principali leader cinesi, che vedrebbe Pechino a impegnarsi nell’acquisto di aerei Boeing.

La società di Seattle, ha scritto Bloomberg lo scorso mese, sarebbe in trattative per vendere al Dragone fino a 500 jet, con un’operazione tale da essere una svolta importante per l’azienda nel secondo mercato aeronautico più grande al mondo, dove gli ordini sono bloccati per le tensioni commerciali tra Usa e Cina.

“È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che gli aerei Boeing sono stati venduti qui in Cina. Vorremmo concludere l’accordo”, ha aggiunto Smith. “È una buona azienda, un buon prodotto, spero che tornino a vendere aerei in Cina”.

I nuovi elementi seguono il colloquio di venerdì tra i presidenti Donald Trump e Xi Jinping, parte degli sforzi per migliorare le relazioni oltre l’attuale tregua dei dazi. Boeing è tra i maggiori esportatori americani e storicamente ha inviato circa un quarto dei suoi aerei in Cina, malgrado non abbia concluso un acquisto cinese di rilievo dal primo mandato di Trump alla Casa Bianca.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR