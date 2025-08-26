USA e Corea Sud firmano 11 memorandum su cooperazione bilaterale

Stati Uniti e Corea del Sud hanno firmato undici memorandum per la cooperazione bilaterale in un'ampia gamma di settori.

(Keystone-ATS) Questi spaziano dalla cantieristica navale all’energia nucleare e all’aviazione, fino al gas naturale liquefatto (gnl) e ai minerali essenziali, dopo il primo incontro bilaterale di Washington tra i presidenti Donald Trump e Lee Jae-myung.

Il ministero dell’industria di Seul ha riferito che i memorandum d’intesa sono stati firmati durante una tavola rotonda economica a cui hanno partecipato 16 leader d’impresa sudcoreani, tra cui i presidenti di Samsung Electronics Lee Jae-yong, di Sk Group Chey Tae-won e di Hyundai Motor Euisun Chung, nonché 21 dirigenti aziendali americani, quali il direttore di Nvidia Jensen Huang e il cofondatore di Carlyle David Rubenstein.

Per la cooperazione nella cantieristica navale, secondo l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, Hd Hyundai e Korea Development Bank hanno firmato un’intesa con Cerberus Capital per un piano di investimento congiunto, mentre Samsung Heavy Industries ha siglato un protocollo con Vigor Marine per creare una partnership per progetti di manutenzione, riparazione e revisione per la Marina militare statunitense.

Per la collaborazione nel settore dell’energia nucleare, Korea Hydro & Nuclear Power e Doosan Enerbility hanno firmato tra l’altro un protocollo quadrilaterale con X-energy e Amazon Web Services per lo sviluppo congiunto di piccoli reattori modulari. Doosan Enerbility ha raggiunto un accordo separato con Fermi America per la fornitura congiunta di materiali per una centrale nucleare su larga scala da costruire per un progetto di campus di intelligenza artificiale in Texas.

Quanto all’aviazione, Korean Air comprerà 103 aerei di nuova generazione da Boeing, per un valore stimato di 36,2 miliardi di dollari (29 miliardi di franchi al cambio attuale), e ha firmato un contratto da 13,7 miliardi di dollari con GE Aerospace per motori e servizi di manutenzione. Nei settori del gnl e dei minerali critici, Korea Gas Corp. hanno raggiunto l’intesa con Trafigura per l’acquisto annuale di 3,3 milioni di tonnellate di gas americano per dieci anni, a partire dal 2028, mentre Korea Zinc ha raggiunto un accordo con Lockheed Martin per la cooperazione nella filiera dei minerali critici.