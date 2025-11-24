The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Usa e Ucraina hanno redatto un nuovo piano di 19 punti

rappresentante ucraino a ginevra
Keystone-SDA

Stati Uniti e Ucraina hanno redatto un nuovo piano di pace di 19 punti, lasciando che gli elementi "politicamente più sensibili" fossero decisi dai presidenti dei due Paesi. Lo ha detto il viceministro degli Esteri ucraino Sergiy Kyslytsya al Financial Times.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Kyslytsya, che era presente ai colloqui a Ginevra, ha dichiarato che l’incontro è stato uno sforzo “intenso” ma “produttivo” che ha portato a una bozza di documento “completamente rivista”.

La nuova bozza, ha affermato Kyslytsya, ha “poco in comune” con il piano di pace in 28 punti. “Sono rimasti pochissimi elementi della versione originale”, ha affermato.

Entrambe le parti porteranno ora il nuovo accordo a Washington e Kiev per informare i presidenti. L’amministrazione Trump contatterà poi Mosca per cercare di far avanzare i colloqui, ha affermato il vice premier.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR