USA lanciano raid a Qeshm e missile contro nave

Keystone-SDA

Gli Stati Uniti hanno condotto raid difensivi sull'isola iraniana di Qeshm e attaccato una nave che voleva dirigersi verso un porto iraniano in violazione del blocco americano. Teheran ha reagito lanciando missili contro una nave e prendendo di mira Kuwait e Bahrein.

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(Keystone-ATS) Il Comando militare centrale americano (Centcom) sottolinea che le forze americane hanno intercettato missili balistici e droni iraniani, inclusi tre missili lanciati al Bahrein che sono stati abbattuti. Le forze americane hanno abbattuto anche tre droni iraniani.

Le forze statunitensi hanno inoltre lanciato un missile contro una nave che tentava di dirigersi verso un porto iraniano in violazione del blocco americano, mettendo fuori uso l’imbarcazione, afferma ancora il Centcom, sottolineando che la nave, la M/T Lexie battente bandiera del Botswana, ha “ignorato ripetuti avvertimenti” nell’arco di 24 ore. Un aereo è quindi intervenuto e ha messo fuori uso l’imbarcazione “lanciando un missile Hellfire contro la sala macchine della nave”.

Immediata reazione iraniana

“Ieri sera tardi, l’esercito statunitense ha colpito una petroliera iraniana vicino allo Stretto di Hormuz con un proiettile aereo, danneggiandone la sala macchine. In risposta a questo attacco e alla violazione delle norme dello Stretto di Hormuz, la nave statunitense-israeliana Panaya è stata presa di mira da missili navali delle Guardie Rivoluzionarie”, affermano i pasdaran, riportati da Iran International.

Inoltre, “in seguito alle azioni ostili degli Stati Uniti nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e sull’isola di Qeshm – scrive la tv di Stato iraniana IRIB su X – le basi americane in Kuwait sono state colpite”. Una nuova ondata di attacchi ha preso di mira anche contro il Bahrein.

“Avevamo precedentemente avvertito che in caso di aggressione, la risposta sarebbe stata diversa e più severa; e stasera abbiamo dato seguito alla nostra parola. A seguito dell’attacco statunitense a un’antenna di telecomunicazioni e a una petroliera iraniana, abbiamo preso di mira la Quinta Flotta degli Stati Uniti e una base aerea statunitense nella regione”, si legge in una nota dell’esercito iraniano, diffusa dalla tv di Stato IRIB su X.

“Gli Stati Uniti hanno nuovamente preso di mira con missili aerei una torre di comunicazione dell’IRGC (Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane) situata a sud dell’isola di Qeshm – confermano i pasdaran riportati da Iran International – In risposta a questo attacco, la Forza aerospaziale dell’IRGC ha colpito con missili e droni una base aerea ed elicotteristica statunitense situata in un paese della regione, nonché il quartier generale della Quinta Flotta statunitense”.

“Qualsiasi nuova follia, qualsiasi ulteriore aggressione o qualsiasi mossa che tocchi anche solo un centimetro dei nostri confini e della nostra sovranità incontrerà una risposta sismica, schiacciante e decisiva che andrà oltre le normali regole e i limiti”, è il messaggio diffuso dai pasdaran, scrive Iran International.

“Le nostre coraggiose forze non esiteranno a ridurre in cenere tutte le basi degli aggressori e i loro interessi nella regione. Il tempo degli attacchi a sorpresa è finito, e le forze oppressive devono accettare le gravi conseguenze della loro ignoranza e del loro avventurismo sconsiderato”.

Il Centcom sostiene che “tutti gli attacchi iraniani contro le forze americane sono falliti. Restiamo vigili e pronti a difenderci dall’aggressione iraniana”, definendo “falso” quanto dichiarato dal ICRG, secondo le quali l’Iran ha colpito la sede della Quinta Flotta in Bahrein e un base nelle regione.

Il Centcom aggiunge che “l”Iran ha lanciato diversi missili balistici verso i paesi vicini nella regione e tutti hanno fallito nel centrare i loro target. Due missili lanciati al Kuwait si sono spezzati in rotta e tre lanciati al Bahrein sono stati intercettati. Alcuni momenti prima, le forze americane hanno abbattuto tre droni lanciati dall’Iran verso marinai civili che stavano transitando nelle acque regionali. Le forze americane hanno anche condotto attacchi difensivi a una stazione di controllo militare iraniana a Qeshm”.

Intanto la tv di Stato iraniana afferma che sarebbero inoltre state sentite “multiple esplosioni” a Erbil, in Iraq. Sempre secondo IRIB anche in Arabia Saudita sarebbero suonate le sirene degli allarmi aerei.