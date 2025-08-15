The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
USA-Russia: Casa Bianca, vertice Trump-Putin alle 21:00

Keystone-SDA

L'incontro di Anchorage, in Alaska (USA), tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin si terrà oggi alle 11:00 ora locale (le 21:00 in Svizzera).

Questo contenuto è stato pubblicato al
3 minuti

(Keystone-ATS) Lo ha reso noto la Casa Bianca in un comunicato, come riporta l’agenzia di stampa britannica Reuters sul suo sito.

Trump partirà dalla Casa Bianca oggi alle 6:45 (le 12:45 in Svizzera) e lascerà Anchorage alle 17:45 dello stesso giorno (ora dell’Alaska, le 3:00 di domani in Svizzera). Il suo ritorno alla Casa Bianca è previsto per domani mattina presto.

Ieri il Cremlino aveva indicato che l’incontro sarebbe cominciato alle 11:30 ora locale (le 21:30 in Svizzera).

Intanto un primo aereo con lo staff del Cremlino e i giornalisti a seguito di Putin è arrivato ad Anchorage. Il capo dello Stato russo partirà più tardi, ha riferito alle 2.00 (ora svizzera) l’agenzia di stampa italiana Ansa, senza precisare quale fosse la fonte dell’informazione.

Kiev: “Negoziati produttivi solo dopo cessate fuoco”

“La posizione dell’Ucraina e dei nostri partner sulla via della pace è chiara e basata su principi: non può essere definita senza l’Ucraina e i negoziati possono essere produttivi solo dopo il raggiungimento di un cessate il fuoco”, ha scritto sulla rete sociale X il ministro degli esteri di Kiev, Andrii Sybiha, alla vigilia del vertice in Alaska.

Ieri Trump ha affermato che un cessate il fuoco immediato è improbabile, sottolineando di essere più “interessato a una pace immediata”.

“Nessuno desidera la pace più degli ucraini. Nessuno desidera la pace più degli europei. Ma la Russia vede il proprio scopo proprio nel condurre la guerra. La Russia preferisce costruire nuovi muri sulla nostra strada verso una pace giusta e duratura. Vuole sigillare la nostra libertà”, ha aggiunto Sybiha.

“Tuttavia, l’unità transatlantica delle democrazie è più forte dell’imperialismo russo. Ed è attraverso la nostra forza transatlantica condivisa che possiamo raggiungere una pace dignitosa fondata su una sicurezza affidabile”, ha concluso.

Manifestazioni in Alaska per solidarietà con Kiev

Gli abitanti dell’Alaska stanno manifestando in segno di solidarietà con l’Ucraina in tutto lo Stato, in vista dell’incontro di oggi tra Trump e Putin, riportano vari media statunitensi.

Almeno 16 manifestazioni sono in programma fino a domani, da Fairbanks a Kodiak a Ketchikan, scrive la rete di media di informazione statunitense senza scopo di lucro States Newsroom.

“Il nostro obiettivo principale è quello di comunicare la nostra solidarietà ai nostri fratelli e sorelle in Ucraina, per far sapere loro che abbiamo assistito con orrore all’invasione dell’Ucraina più di tre anni fa”, ha detto Nicole Collins, un’organizzatrice del gruppo Ketchikan Mayday for Democracy (letteralmente richiesta di aiuto per la democrazia del comune di Ketchikan, in Alaska), che ha organizzato una veglia ieri sera per mostrare sostegno all’Ucraina.

