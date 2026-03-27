USA verso accordo per superare blocco parziale amministrazione

Keystone-SDA

Negli USA, i senatori repubblicani e democratici sono riusciti stamani a raggiungere un accordo per porre fine allo shutdown (blocco delle attività amministrative) al Dipartimento della sicurezza interna (DHS, United States Department of Homeland Security).

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(Keystone-ATS) Questa paralisi parziale del bilancio dello Stato sta causando una certa confusione negli aeroporti statunitensi a causa della carenza di personale di sicurezza, ricorda il Senato americano in un messaggio pubblicato sulla rete sociale X.

Con una votazione per alzata di mano, i senatori di entrambi gli schieramenti hanno concordato di finanziare la maggior parte del DHS, ad eccezione dell’ICE (Immigration and Customs Enforcement, l’agenzia federale statunitense responsabile del controllo della sicurezza delle frontiere e dell’immigrazione) e della USBP (United States Border Patrol, letteralmente polizia di frontiera degli Stati Uniti, un’agenzia con ruoli simili all’ICE).

Il testo di compromesso deve ancora essere approvato dalla Camera dei rappresentanti. Prevede in particolare il finanziamento dell’Agenzia della sicurezza dei trasporti (TSA, Transportation Security Administration), che fa capo al DHS, e di altre agenzie federali.

Dal 14 febbraio, i fondi destinati al DHS sono stati congelati a causa del profondo dissidio tra democratici e repubblicani al Congresso sulle pratiche dell’ICE, aspramente contestate dalla sinistra. Ciò impedisce il pagamento degli stipendi dei dipendenti della TSA. L’assenteismo e le dimissioni sono aumentati vertiginosamente, riducendo il personale disponibile.

In un paese in cui viaggiare in aereo è molto comune, le immagini di code, che possono durare anche diverse ore per superare i controlli di sicurezza prima dell’imbarco, sono da giorni in primo piano sui media.

Lunedì il governo del presidente Donald Trump ha dispiegato agenti dell’ICE in vari aeroporti per aiutare gli agenti della TSA e cercare di ridurre le code. Ieri Trump ha annunciato che si apprestava a firmare un decreto volto a sbloccare i fondi necessari per pagare gli agenti della TSA.