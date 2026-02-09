Vance contestato in Armenia, “Trump sostiene il diavolo”

Keystone-SDA

Al suo arrivo in Armenia il vicepresidente americano JD Vance è stato contestato da alcuni manifestanti ai lati della strada per la quale è passato il suo corteo.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo riferiscono i giornalisti al seguito. Uno aveva un cartello con la scritta “Trump sostiene il diavolo?” Su un altro si leggeva: “È il TRIPP o una trappola?”, riferendosi alla Trump Route for International Peace and Prosperity, il percorso ferroviario e stradale per collegare l’Asia centrale alla Turchia e all’Europa, aggirando Russia e Iran.

JD Vance è in Armenia per una visita di due giorni: lo riferisce la tv di stato. La missione del vicepresidente Usa proseguirà poi in Azerbaigian.