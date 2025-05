Vaticano: il nuovo Papa è il card. statunitense Prevost

Keystone-SDA

Il nuovo Papa è il cardinale statunitense Robert Francis Prevost; si chiamerà Leone XIV. Lo ha annunciato dalla Loggia delle Benedizioni della Basilica di San Pietro il cardinale protodiacono Dominique Mamberti, pronunciando la solenne formula dell'"Habemus Papam...".

(Keystone-ATS) Si tratta della prima volta di un Papa nordamericano. Prevost, 70 anni il prossimo 14 settembre, era finora prefetto del Dicastero per i vescovi e presidente della Pontificia commissione per l’America Latina. È dell’Ordine degli agostiniani e ha avuto una lunga (quasi due decenni) esperienza missionaria in Perù, dove è stato anche vescovo di Chiclayo.

Prevost rappresenta una singolare combinazione tra Stati Uniti e Perù, sia nella sua identità che nella sua carriera ecclesiastica. Nato a Chicago nel 1955 da madre ecuadoriana e padre di origini francesi, Prevost è cittadino statunitense e, dal 2015, anche peruviano, con documento nazionale di identità valido nel paese andino.

Un lungo boato e applauso della folla in piazza San Pietro – 150’000 le persone accorse secondo le stime delle forze dell’ordine – ha accolto il nuovo Papa, Leone XIV, nel momento in cui si è affacciato dalla Loggia delle Benedizioni. Prevost, visibilmente commosso, ha salutato i fedeli con la mano.

“La pace sia con tutti voi” le sue prime parole. “Aiutateci anche voi a costruire i ponti con il dialogo e con l’incontro, per essere un solo popolo, per essere in pace”. La prima preghiera di Papa Prevost è “per la pace del mondo”. Egli ha ricordato che oggi è la Madonna di Pompei e ha recitato una Ave Maria con i fedeli in Piazza San Pietro. Il neo Papa ha quindi terminato il suo discorso dalla Loggia del palazzo Apostolico ed ha impartito la benedizione ai fedeli accorsi in piazza.