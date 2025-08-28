The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
VD: padre e figlio trovarti morti a Saint-Légier-La Chiésaz

I corpi senza vita di un uomo e del figlio adolescente sono stati ritrovati ieri in una casa di Saint-Légier-La Chiésaz (VD). Entrambi sono morti per ferite da arma da fuoco. I primi elementi dell'inchiesta escludono l'intervento di terzi.

1 minuto

(Keystone-ATS) I fatti si sono verificati nell’abitazione del padre, un cittadino francese di 54 anni. Il figlio 14enne era domiciliato all’estero. È stata la compagna dell’uomo a scoprire i corpi rientrando a casa, si legge in un comunicato odierno della polizia vodese.

Le forze dell’ordine non forniscono maggiori informazioni su questo doppio decesso. Indagini sono in corso. L’intervento di polizia ha visto la mobilitazione di diverse pattuglie ed esperti della scientifica e di medicina legale.

