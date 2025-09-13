The Swiss voice in the world since 1935
VD: record a Chardonne, 1088 bottiglie stappate contemporaneamente

Keystone-SDA

Un record del mondo insolito è stato battuto oggi a Chardonne (VD) ed entrerà nel Guinness dei primati: 1088 bottiglie di Chasselas sono state stappate contemporaneamente. Il record precedente era detenuto da Poschiavo con 1054 bottiglie.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La performance è stata realizzata in occasione della prima festa della vendemmia organizzata dal villaggio del Lavaux. Lo stappo collettivo si è tenuto verso mezzogiorno. Le 1088 persone, iscrittesi in precedenza, disponevano tutte di un cavatappi manuale per aprire la bottiglia in contemporanea.

Le bottiglie di Chasselas da 0,375 litri erano etichettate con il logo del manifesto della festa della vendemmia e il logo Guinness stampato sui tappi.

La candidatura per questo record mondiale era stata accettata in anticipo dai responsabili del Guinness World Records. Una giudice ufficiale del Guinness dei primati ha supervisionato nonché certificato questo nuovo record mondiale enologico per il maggior numero di bottiglie di vino stappate.

L’apertura delle bottiglie ha subito un notevole ritardo a causa di ulteriori restrizioni imposte dalla giudice ufficiale, ha constatato una fotografa di Keystone-ATS presente sul posto. Circa 3000 curiosi hanno assistito all’evento.

