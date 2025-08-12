The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Venezuela: l’attivista Grajales accusata di cospirazione straniera

L'attivista venezuelana per i diritti umani Martha Lía Grajales è stata accusata di "incitamento all'odio", "cospirazione con un governo straniero" e "associazione a delinquere".

2 minuti

(Keystone-ATS) Lo ha annunciato il procuratore generale del regime di Nicolás Maduro, Tarek William Saab, sostenendo che Grajales – scomparsa da venerdì dopo essere stata sequestrata in strada di fronte alla sede dell’ONU a Caracas in seguito alla partecipazione a una manifestazione pacifica per la liberazione di oltre 800 prigionieri politici – non è desaparecida, ma è stata “presentata e incriminata in tribunale per azioni contro le istituzioni venezuelane e la pace della Repubblica”.

Negli ultimi due giorni numerose voci locali e internazionali – tra cui il Partito comunista del Venezuela, le Madri di Plaza de Mayo – Linea Fondatrice in Argentina e l’Alto Commissario dell’ONU per i diritti umani Volker Türk – avevano chiesto prove della sua incolumità e la sua liberazione.

Martedì scorso Grajales era stata aggredita violentemente da paramilitari chavisti armati, i cosiddetti colectivos, insieme a madri dei prigionieri politici davanti al Tribunale supremo di giustizia. L’indomani aveva denunciato che il gruppo di donne – per lo più madri, mogli e sorelle di prigionieri politici – era stato aggredito, picchiato e derubato impunemente, senza che né la procura né la polizia accettassero di verbalizzare le denunce.

La detenzione di Grajales avviene in un contesto di crescente pressione sugli attivisti e i difensori dei diritti umani nel paese sudamericano, come denunciato anche dall’organizzazione non governativa Comitato per la libertà dei prigionieri politici.

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Siete svizzeri/e e vivete in Nuova Zelanda, Israele, Singapore o Brunei? Fate una domanda al vostro ambasciatore!

Cosa avete sempre voluto chiedere al vostro ambasciatore? Quali sono i temi che vi stanno a cuore nella vostra vita quotidiana all'estero?

Cosa ne pensate dell’idea di prolungare in modo significativo la durata della vita umana?

Il mercato della longevità è in piena espansione, grazie anche ai progressi della scienza dell'invecchiamento. Cosa ne pensate dell'idea di prolungare in modo significativo la durata della vita umana?

