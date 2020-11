Gli svizzeri non vogliono vietare gli investimenti nei produttori di armi

© Keystone/Gian Ehrenzeller

L'iniziativa che voleva vietare alla Banca nazionale svizzera e alle casse pensioni di investire nel settore degli armamenti è stata bocciata alle urne.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 novembre 2020 - 15:14

Luigi Jorio con agenzie

L'elettorato svizzero è contrario all'iniziativa popolare 'Per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico'. La modifica costituzionale promossa dal Gruppo per una Svizzera senza esercito (GSsE) e dai Giovani Verdi è stata respinta dalla maggioranza dei Cantoni. Finora è stata accolta solo in tre Cantoni, tutti nella Svizzera francese: Ginevra, Neuchâtel e Giura.

Per essere accolta, un'iniziativa popolare necessita della doppia maggioranza di popolo e Cantoni. Il testo che intendeva proibire alla Banca nazionale svizzera, alle fondazioni e alle casse pensioni di concedere prestiti o investire in imprese che producono armamenti aveva ottenuto un buon sostegno all'inizio della campagna. Ma come spesso succede per le iniziative popolari il campo dei favorevoli si era progressivamente ridotto nel corso dei sondaggi, fino alla bocciatura alle urne.

Nessuna chance contro lobby "molto potenti"

"Il risultato non è così male al momento", ha commentato a inizio pomeriggio Thomas Bruchez, segretario del GSsE, il quale sottolinea che malgrado la sconfitta l'approvazione è comunque di circa il 40%. Il comitato d'iniziativa, ha aggiunto, si è trovato di fronte a lobby economiche "estremamente potenti" e al Consiglio federale.

Bruchez ha anche rilevato un contesto complicato legato alla pandemia di coronavirus. "È stato difficile fare una buona campagna, andare sul campo", ha detto. Il segretario del GSse ha poi puntato il dito contro "una campagna della paura degli oppositori che hanno cercato di far credere che l'iniziativa colpisse soprattutto le piccole e medie imprese, il che è una menzogna".

Secondo Bruchez, l'altra iniziativa in votazione domenica, quella 'Per imprese responsabili', ha preso "molto spazio" nei dibattiti, relegando in secondo piano il testo sugli investimenti nel commercio bellico.

Thomas Bruchez ha affermato che il tasso di approvazione mostra che "devono essere prese misure per il finanziamento degli armamenti da guerra". In particolare, ha detto, ci vogliono controlli più severi da parte della Segreteria di Stato dell'economia. È inoltre necessaria l'introduzione di un "divieto totale di finanziamento sia diretto che indiretto delle aziende che producono armi proibite", come le armi nucleari.

A tale proposito, il gruppo pacifista chiede alla Svizzera di ratificare il Trattato dell'ONU sulla proibizione delle armi nucleari, che entrerà in vigore nel gennaio 2021.

Svizzeri per una piazza economica forte

Il comitato borghese contrario all'iniziativa si è detto molto soddisfatto del risultato odierno, sostenendo che il testo sarebbe stato difficile da attuare. Secondo la deputata liberale radicale Maja Riniker, in questi tempi di Covid-19 "avrebbe rappresentato un onere supplementare per l'economia".

Respingendo nettamente l'iniziativa sui produttori di armi, gli svizzeri hanno mostrato il loro attaccamento a una piazza economica forte, secondo Carmelo Laganà di economiesuisse, la Federazione delle imprese svizzere.

L'introduzione di una quota rigida nella Costituzione per le imprese che fabbricano beni a doppio uso è senza dubbio stato giudicato esagerato e nefasto per l'economia, ha affermato. Inoltre, il testo avrebbe posto grosse difficoltà per il sistema di previdenza, il quale avrebbe dovuto affrontare ancora più burocrazia.

"La svolta verso una piazza finanziaria più sostenibile è già stata presa e gli svizzeri lo hanno capito", ha detto Laganà.

9 miliardi in materiale bellico proibito

La Svizzera dispone già di una legge sul materiale bellico che vieta il finanziamento diretto di materiale di guerra considerato proibito, in particolare armi nucleari, biologiche e chimiche, mine antiuomo e munizioni a grappolo. Anche il finanziamento indiretto di questi prodotti è vietato, ma solo se l'obiettivo è quello di aggirare il divieto di finanziamento diretto.

Tuttavia, secondo il rapporto "Don't bank on the bomb" dell'organizzazione olandese PAX, la Banca nazionale svizzera, il Credit Suisse, UBS e Fisch Asset Managment hanno investito quasi 9 miliardi di dollari in produttori di materiale bellico proibito nel 2019, come Aecom, Airbus, Boeing, Honeywell o Lockheed Martin.