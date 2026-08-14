Gli svizzeri e le svizzere al voto sul sostegno pubblico agli alimenti di origine vegetale
In futuro la Svizzera dovrebbe essere in grado di coprire fino al 70% del proprio fabbisogno alimentare con la produzione nazionale. È questo l'obiettivo dell'iniziativa popolare "per un'alimentazione sicura”, sulla quale l’elettorato svizzero voterà il 27 settembre.
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Gestisco e sviluppo i canali social di Swissinfo in tutte le lingue nazionali. In qualità di social media manager e specialista di contenuti digitali, propongo notizie d’attualità, approfondimenti e articoli esplicativi su politica e cultura in quattro lingue, destinati alla “Quinta Svizzera”.
Corrispondente a Palazzo federale per SWI swissinfo.ch, decodifico la politica federale per le svizzere e gli svizzeri all’estero.
Dopo gli studi presso l’Accademia di giornalismo e dei media dell’Università di Neuchâtel, il mio percorso professionale mi ha dapprima portato nei media regionali, nelle redazioni del Journal du Jura, di Canal 3 e di Radio Jura bernois. Dal 2015, lavoro nella redazione multilingue di SWI swissinfo.ch, dove continuo a svolgere il mio mestiere con passione.
Nata e cresciuta in Italia, Sara ha vissuto nel Regno Unito per qualche anno e poi si è trasferita a Berna. Come giornalista ama ascoltare le storie delle persone e portare le news sui social, specialmente se si tratta di diritti umani e cambiamento climatico.
L’iniziativa chiede un adeguamento della politica agricola per promuovere la produzione e il consumo di alimenti di origine vegetale invece di prodotti di origine animale. È stata lanciata dall’attivista ambientalista Franziska Herren e da altre sei persone. A livello politico riceve in particolare il sostegno dei Giovani Verdi. Il Consiglio federale e il Parlamento si oppongono all’iniziativa.
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In che misura lo Stato dovrebbe intervenire sul cibo che finisce nei nostri piatti?
L’iniziativa popolare “per un’alimentazione sicura” sarebbe un passo verso un’agricoltura più sostenibile o un “diktat vegano”?
Iniziativa “Per un’alimentazione sicura”: verso un’agricoltura più sostenibile o un “diktat vegano” in Svizzera?
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L’attivista ecologista Franziska Herren torna alla carica con un’iniziativa che intende obbligare la Confederazione a promuovere la produzione e il consumo di alimenti di origine vegetale. Chi si oppone parla di un progetto scollegato dalla realtà.
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