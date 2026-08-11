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In che misura lo Stato dovrebbe intervenire sul cibo che finisce nei nostri piatti?

Moderato da:

Corrispondente a Palazzo federale per SWI swissinfo.ch, decodifico la politica federale per le svizzere e gli svizzeri all’estero. Dopo gli studi presso l’Accademia di giornalismo e dei media dell’Università di Neuchâtel, il mio percorso professionale mi ha dapprima portato nei media regionali, nelle redazioni del Journal du Jura, di Canal 3 e di Radio Jura bernois. Dal 2015, lavoro nella redazione multilingue di SWI swissinfo.ch, dove continuo a svolgere il mio mestiere con passione.

Un passo verso un’agricoltura più sostenibile o un “diktat vegano”? L'iniziativa popolare "per un'alimentazione sicura”, che sarà sottoposta a votazione il 27 settembre, sta dividendo nettamente l’opinione pubblica.

La proposta, lanciata dall’attivista ambientalista Franziska Herren, mira ad aumentare il tasso di autosufficienza alimentare della Svizzera dall’attuale 46% ad almeno il 70%. Per raggiungere questo obiettivo, invita il Governo ad adeguare la politica agricola in modo da favorire la produzione e il consumo di alimenti di origine vegetale rispetto a quelli di origine animale.

L’iniziativa ha riacceso il dibattito sul ruolo dello Stato nel plasmare le nostre abitudini alimentari. Cosa ne pensate? È legittimo che il Governo promuova determinate abitudini alimentari in nome della sostenibilità, o ciò equivale a una violazione della libertà di scelta dei consumatori?

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Franziska Herren

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Votazioni

Iniziativa “Per un’alimentazione sicura”: verso un’agricoltura più sostenibile o un “diktat vegano” in Svizzera?

Questo contenuto è stato pubblicato al L’attivista ecologista Franziska Herren torna alla carica con un’iniziativa che intende obbligare la Confederazione a promuovere la produzione e il consumo di alimenti di origine vegetale. Chi si oppone parla di un progetto scollegato dalla realtà.

Di più Iniziativa “Per un’alimentazione sicura”: verso un’agricoltura più sostenibile o un “diktat vegano” in Svizzera?

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W
webertum@wanadoo.fr
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da DE.

Questa iniziativa andava effettivamente nella giusta direzione, ma purtroppo è stata affossata dalla sua stessa promotrice prima ancora della votazione. Franziska Herren non possiede purtroppo né intuito politico né capacità di creare reti di contatti. Peccato! Ciononostante: la Confederazione e la politica fanno ben troppo poco per la salute pubblica e ignorano con costante ostinazione i propri doveri. Inoltre, sostengono massicciamente un’agricoltura non regolamentata e costosa, che avvantaggia pochi e danneggia molti.

Diese Initiative geht eigentlich in die Richtung, wurde aber leider schon vor der Abstimmung von der eigenen Mutter zu Tode gebracht. Franziska Herren verfügt leider über kein politisches Gespür und die Fähigkeit zu netzwerken. Schade! Trotzdem: Der Bund, die Politik macht viel zu wenig für die Volksgesundheit und ignoriert mit konstanter Bosheit die anstehenden Pflichten. Und unterstützt massiv eine ungeregelte, teure Landwirtschaft, die wenigen dient und vielen schadet.

J
jepyerly@websud.ch
Il seguente commento è stato tradotto automaticamente da FR.

È scientificamente provato che i vegani debbano assumere integratori alimentari per compensare la carenza di oligoelementi che non si trovano nelle verdure. D’altra parte, i pascoli alpini o in pendenza, per motivi di sicurezza, devono essere brucati. Propongo di fare una prova per una stagione estiva, portando i vegani a brucare l’erba. È vero che solo il 46% del cibo viene prodotto in Svizzera. Ma gli asini che hanno votato NO il 14 giugno non riescono a rendersi conto che in Svizzera ci sono 2 milioni di esseri umani in eccesso. Tutto viene cementificato a scapito del cibo.

C'est médicalement connu que les humains végan ,doivent ingurgiter des compléments alimentaires , pour compenser les oligo-éléments que l'on ne trouve pas dans les légumes. D'autre part, les herbages des prairies alpestres ou en pente , pour des question de sécurité, doivent êtres broutées. Je propose que l'on fasse un essai d'une saison estivale, conduire les végan pour brouter l'herbe. C'est vrai que seul le 46 % de nourriture est produite en Suisse. Mais, les ânes qui ont voté NON le 14 juin , sont incapable de constater que l'on a 2 millions de trop d'humains en Suisse. Tout se bétonne au détriment de la nourriture.

dario giandeini
Dario Giandeini

Va bene che ci siano provocazioni. Ma quando una provocazione che parte da tesi perdenti in partenza, siamo ai limiti, anzi fuori limiti. Una votazione popolare che sarà nettamente rigettata costa moltissimo e ruba risorse utili per qualcosa di più importante.__Politicizzare l'alimentazione, che è un fattore essenzialmente culturale potrebbe essere attribuibile alla destra, mentre qui viene "ideologizzato" dalla sinistra, che non ne trarrà in nessun caso beneficio, anzi!__L'alimentazione evolve come evolvono i paesi. Nuovi trend arrivano con la migrazione e sono più o meno bene accettati e diffusi. Dare mandato allo stato di regolamentare cosa mettere nel piatto è impensabile e antidemocratico. Se uno degli obiettivi è quello di migliorare la sostenibilità ambientale, non sarà spingendo un solo tema, ma associando più elementi.__La cementificazione, che rapina l'agricoltura di terreni fertili deve essere combattuta, per coerenza, assieme alla ridefinizione di qualità delle colture. Nemmeno una sensibilizzazione della massa, al di fuori di un gruppo che comunica per slogan avrà successo. Anzi, assistiamo ad una ulteriore polarizzazione tra chi urla slogan e chi invece preferisce assumersi la responsabilità di cosa mangia. __Lo stato deve fare lo stato e creare il substrato per far crescere la cultura per l'alimentazione e in nessun caso regolamentare cosa chi può coltivare o mangiare.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

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