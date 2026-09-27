Risultati delle votazioni federali in Svizzera del 27 settembre 2026
Il popolo svizzero ha votato domenica su un'iniziativa che vuole sancire nella Costituzione una concezione rigorosa della neutralità. Un altro oggetto sottoposto alle urne è l'iniziativa sull'alimentazione, che chiede alla Confederazione di promuovere la produzione e il consumo di alimenti di origine vegetale. Risultati e analisi.
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September 27 votes: results from across Switzerland
Sei lezioni da trarre dal rifiuto dell’iniziativa sulla neutralità svizzera
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Il popolo svizzero ha confermato il sostegno all’attuale interpretazione della neutralità elvetica. L’iniziativa per iscriverne una concezione più rigida nella Costituzione è stata respinta, anche per i dubbi sulle intenzioni dei suoi sostenitori. Analisi.
Come l’iniziativa sulla neutralità vuole cambiare la politica svizzera
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L’iniziativa sulla neutralità vuole iscrivere nella Costituzione un’interpretazione rigorosa della neutralità svizzera. Quali conseguenze avrebbe una simile modifica sulla politica estera e di sicurezza della Svizzera?
Il popolo svizzero dice “no” a una dieta più vegetale e con meno carne
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L’iniziativa per promuovere la produzione e il consumo di alimenti di origine vegetale in Svizzera è stata respinta alle urne. L’elettorato ha bocciato una proposta ritenuta troppo radicale.
Iniziativa “Per un’alimentazione sicura”: verso un’agricoltura più sostenibile o un “diktat vegano” in Svizzera?
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L’attivista ecologista Franziska Herren torna alla carica con un’iniziativa per promuovere la produzione e il consumo di alimenti di origine vegetale. Chi si oppone parla di un progetto scollegato dalla realtà.
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