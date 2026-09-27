Resultate der Abstimmung vom 27. September 2026 in der Schweiz

Die Neutralitätsinitiative und die Ernährungsinitiative scheitern beide deutlich an der Urne: Alle Resultate und Analysen des heutigen Abstimmungssontags.

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Hier finden Sie die Resultate der beiden nationalen Vorlagen im Detail:

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Mehr Abstimmungen Die Neutralitätsinitiative ist krachend gescheitert Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Neutralitätsinitiative wird mit mehr als 70% abgelehnt. Mehr Die Neutralitätsinitiative ist krachend gescheitert

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Mehr Schweizer Politik Das Schweizer Stimmvolk lehnt die Ernährungsinitiative deutlich ab Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Ernährungsinitiative ist gescheitert. Gemäss Schlussresultat haben 72,5% der Stimmberechtigten ein Nein in die Urnen gelegt. Mehr Das Schweizer Stimmvolk lehnt die Ernährungsinitiative deutlich ab

Unsere Analysen zur Neutralitätsinitiative:

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Mehr Informationskriege Die Schweizer Demokratie im Fokus der russischen Propaganda Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Schweizer Behörden haben vor der Abstimmung «verdeckte» Operationen festgestellt – und russische Akteure haben sich offen eingemischt. Mehr Die Schweizer Demokratie im Fokus der russischen Propaganda

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Mehr Abstimmungen Sechs Lehren aus dem Nein zur Neutralitätsinitiative Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Der Wunsch, eine striktere Neutralität in der Verfassung festzuschreiben, scheiterte auch an Zweifeln über die Motive der Absender. Eine Analyse. Mehr Sechs Lehren aus dem Nein zur Neutralitätsinitiative

Unsere Explainer zu den einzelnen Vorlagen:

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Mehr Abstimmungen Strikte oder flexible Neutralität? Das Schweizer Stimmvolk entscheidet Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Soll die Schweizer Neutralität strikter ausgelegt werden? Über diese Frage entscheidet die Stimmbevölkerung am 27. September mit der Neutralitätsinitiative. Mehr Strikte oder flexible Neutralität? Das Schweizer Stimmvolk entscheidet

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Mehr Abstimmungen Ernährungsinitiative: Nachhaltigere Landwirtschaft oder «veganes Diktat»? Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Ernährungsinitiative soll den Bund dazu verpflichten, Produktion und Konsum pflanzlicher Lebensmittel zu fördern. Mehr Ernährungsinitiative: Nachhaltigere Landwirtschaft oder «veganes Diktat»?

Der Kanton Zürich stimmte zudem über Sterbehilfe ab:

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Mehr Demografie Selbstbestimmung über Religionsfreiheit: Zürich setzt starkes Zeichen bei der Sterbehilfe Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Zürcher Stimmbevölkerung verpflichtet Pflegeheime und Spitäler zur Duldung von Sterbehilfe – ein Signal weit über den Kanton hinaus. Mehr Selbstbestimmung über Religionsfreiheit: Zürich setzt starkes Zeichen bei der Sterbehilfe

Unsere Debatte zur Neutralitätsinitiative:

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Mehr Abstimmungen Neutralitätsinitiative: «Russland ist es egal, ob die Schweiz neutral ist oder nicht» Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Wie strikt soll die Schweiz ihre Neutralität gestalten? SVP-Politiker Walter Wobmann und SP-Aussenpolitiker Fabian Molina im Streitgespräch. Mehr Neutralitätsinitiative: «Russland ist es egal, ob die Schweiz neutral ist oder nicht»

Ihre Meinung interessiert uns:

Mehr Debatte Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris Wie neutral soll die Schweiz eigentlich sein? Für die einen ist sie nicht neutral genug, für die anderen zu neutral. Was denken Sie: Wie sollte die Schweiz ihre Neutralität heute gestalten? Nehmen Sie an der Diskussion teil 247 Likes Diskussion anzeigen

Mehr Debatte Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy Inwieweit sollte der Staat eingreifen, um unsere Ernährung zu beeinflussen? Salat statt Kühe? Die Initiative, über die am 27. abgestimmt wird, wirft erneut die Frage nach der Rolle des Staates bei unserer Ernährung auf. Nehmen Sie an der Diskussion teil 19 Likes Diskussion anzeigen

Unsere Abstimmungshilfe:

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Mehr Auswandern Wählen und abstimmen aus dem Ausland: So geht’s Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Als Schweizerin oder Schweizer im Ausland können Sie an Wahlen und Abstimmungen teilnehmen – wenn Sie sich ins Stimmregister eintragen lassen. Mehr Wählen und abstimmen aus dem Ausland: So geht’s

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Mehr Schweizer Demokratie Wie funktioniert das System der direkten Demokratie in der Schweiz? Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Viele wünschen sich Volksabstimmungen wie in der Schweiz. Doch was hat es mit Volksinitiative und Referendum tatsächlich auf sich? Mehr Wie funktioniert das System der direkten Demokratie in der Schweiz?

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Mehr Auswandern Abstimmen aus dem Ausland: So funktioniert der Eintrag ins Stimm- und Wahlregister Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Schweizer:innen im Ausland können dank einem Eintrag ins Stimmregister vom Ausland abstimmen und wählen. Ein Leitfaden. Mehr Abstimmen aus dem Ausland: So funktioniert der Eintrag ins Stimm- und Wahlregister

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