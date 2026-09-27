Resultate der Abstimmung vom 27. September 2026 in der Schweiz

Die Neutralitätsinitiative und die Ernährungsinitiative scheitern beide deutlich an der Urne: Alle Resultate und Analysen des heutigen Abstimmungssontags.
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Hier finden Sie die Resultate der beiden nationalen Vorlagen im Detail:
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Abstimmungen
Die Neutralitätsinitiative ist krachend gescheitert
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Die Neutralitätsinitiative wird mit mehr als 70% abgelehnt.
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Schweizer Politik
Das Schweizer Stimmvolk lehnt die Ernährungsinitiative deutlich ab
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Die Ernährungsinitiative ist gescheitert. Gemäss Schlussresultat haben 72,5% der Stimmberechtigten ein Nein in die Urnen gelegt.
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Unsere Analysen zur Neutralitätsinitiative:
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Informationskriege
Die Schweizer Demokratie im Fokus der russischen Propaganda
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Die Schweizer Behörden haben vor der Abstimmung «verdeckte» Operationen festgestellt – und russische Akteure haben sich offen eingemischt.
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Abstimmungen
Sechs Lehren aus dem Nein zur Neutralitätsinitiative
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Der Wunsch, eine striktere Neutralität in der Verfassung festzuschreiben, scheiterte auch an Zweifeln über die Motive der Absender. Eine Analyse.
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Unsere Explainer zu den einzelnen Vorlagen:
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Abstimmungen
Strikte oder flexible Neutralität? Das Schweizer Stimmvolk entscheidet
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Soll die Schweizer Neutralität strikter ausgelegt werden? Über diese Frage entscheidet die Stimmbevölkerung am 27. September mit der Neutralitätsinitiative.
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Abstimmungen
Ernährungsinitiative: Nachhaltigere Landwirtschaft oder «veganes Diktat»?
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Die Ernährungsinitiative soll den Bund dazu verpflichten, Produktion und Konsum pflanzlicher Lebensmittel zu fördern.
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Der Kanton Zürich stimmte zudem über Sterbehilfe ab:
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Demografie
Selbstbestimmung über Religionsfreiheit: Zürich setzt starkes Zeichen bei der Sterbehilfe
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Die Zürcher Stimmbevölkerung verpflichtet Pflegeheime und Spitäler zur Duldung von Sterbehilfe – ein Signal weit über den Kanton hinaus.
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Unsere Debatte zur Neutralitätsinitiative:
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Abstimmungen
Neutralitätsinitiative: «Russland ist es egal, ob die Schweiz neutral ist oder nicht»
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Wie strikt soll die Schweiz ihre Neutralität gestalten? SVP-Politiker Walter Wobmann und SP-Aussenpolitiker Fabian Molina im Streitgespräch.
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Ihre Meinung interessiert uns:
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Wie neutral soll die Schweiz eigentlich sein?
Für die einen ist sie nicht neutral genug, für die anderen zu neutral. Was denken Sie: Wie sollte die Schweiz ihre Neutralität heute gestalten?
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Inwieweit sollte der Staat eingreifen, um unsere Ernährung zu beeinflussen?
Salat statt Kühe? Die Initiative, über die am 27. abgestimmt wird, wirft erneut die Frage nach der Rolle des Staates bei unserer Ernährung auf.
Unsere Abstimmungshilfe:
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Auswandern
Wählen und abstimmen aus dem Ausland: So geht’s
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Als Schweizerin oder Schweizer im Ausland können Sie an Wahlen und Abstimmungen teilnehmen – wenn Sie sich ins Stimmregister eintragen lassen.
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Schweizer Demokratie
Wie funktioniert das System der direkten Demokratie in der Schweiz?
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Viele wünschen sich Volksabstimmungen wie in der Schweiz. Doch was hat es mit Volksinitiative und Referendum tatsächlich auf sich?
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Auswandern
Abstimmen aus dem Ausland: So funktioniert der Eintrag ins Stimm- und Wahlregister
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Schweizer:innen im Ausland können dank einem Eintrag ins Stimmregister vom Ausland abstimmen und wählen. Ein Leitfaden.
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