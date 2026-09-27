The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Abstimmungen

Resultate der Abstimmung vom 27. September 2026 in der Schweiz

Die Neutralitätsinitiative und die Ernährungsinitiative scheitern beide deutlich an der Urne: Alle Resultate und Analysen des heutigen Abstimmungssontags.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute
Externer Inhalt

Hier finden Sie die Resultate der beiden nationalen Vorlagen im Detail:

Mehr
Mehr

Unsere Analysen zur Neutralitätsinitiative:

Mehr
Russische Propaganda

Mehr

Informationskriege

Die Schweizer Demokratie im Fokus der russischen Propaganda

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Schweizer Behörden haben vor der Abstimmung «verdeckte» Operationen festgestellt – und russische Akteure haben sich offen eingemischt.

Mehr Die Schweizer Demokratie im Fokus der russischen Propaganda
Mehr
Abstimmungsmaterial zur Neutralitätsinitiative an einer SVP-Versammlung.

Mehr

Abstimmungen

Sechs Lehren aus dem Nein zur Neutralitätsinitiative

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Der Wunsch, eine striktere Neutralität in der Verfassung festzuschreiben, scheiterte auch an Zweifeln über die Motive der Absender. Eine Analyse.

Mehr Sechs Lehren aus dem Nein zur Neutralitätsinitiative

Unsere Explainer zu den einzelnen Vorlagen:

Mehr
Mehr

Der Kanton Zürich stimmte zudem über Sterbehilfe ab:

Mehr

Unsere Debatte zur Neutralitätsinitiative:

Mehr

Ihre Meinung interessiert uns:

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie neutral soll die Schweiz eigentlich sein?

Für die einen ist sie nicht neutral genug, für die anderen zu neutral. Was denken Sie: Wie sollte die Schweiz ihre Neutralität heute gestalten?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
247 Likes
177 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Inwieweit sollte der Staat eingreifen, um unsere Ernährung zu beeinflussen?

Salat statt Kühe? Die Initiative, über die am 27. abgestimmt wird, wirft erneut die Frage nach der Rolle des Staates bei unserer Ernährung auf.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
19 Likes
28 Kommentare
Diskussion anzeigen

Unsere Abstimmungshilfe:

Mehr
Camille Kündig

Mehr

Auswandern

Wählen und abstimmen aus dem Ausland: So geht’s

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Als Schweizerin oder Schweizer im Ausland können Sie an Wahlen und Abstimmungen teilnehmen – wenn Sie sich ins Stimmregister eintragen lassen.

Mehr Wählen und abstimmen aus dem Ausland: So geht’s
Mehr
Mehr

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Mehr: JTI-Zertifizierung von SWI swissinfo.ch

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft