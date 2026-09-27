Resultados de la votación del 27 de septiembre de 2026 en Suiza

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Franziska Herren durante la presentación de su segunda iniciativa popular, el 16 de agosto de 2024 en Berna.

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¿Qué propone la iniciativa «Por una alimentación segura»?

Este contenido fue publicado en La ciudadanía suiza decidirá el 27 de septiembre si respalda la iniciativa de la activista ecologista Franziska Herren para promover la producción y el consumo de alimentos de origen vegetal.

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