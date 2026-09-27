Resultados de la votación del 27 de septiembre de 2026 en Suiza
Contenido externo
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Rechazo rotundo a las iniciativas sobre neutralidad y seguridad alimentaria
Estos son los artículo donde explicamos cada iniciativa:
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Votación en Suiza sobre cómo debe entenderse la neutralidad
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¿Qué pretende cambiar la «Iniciativa de Neutralidad» en la política suiza?
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¿Qué propone la iniciativa «Por una alimentación segura»?
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