VS: alpinista perde la vita sul Bietschhorn

Un alpinista 56enne di nazionalità svizzera ha perso la vita sabato mentre scalava il Bietschhorn, cima situata nella Lötschental, in Alto Vallese.

(Keystone-ATS) Per motivi da chiarire l’uomo, che era assieme ad un compagno, è precipitato nel vuoto mentre percorreva la cresta occidentale della montagna, precisa la polizia cantonale in una nota odierna.

I soccorritori giunti sul posto con un elicottero di Air Zermatt non hanno potuto che constatare il suo decesso.

