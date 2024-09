VS: completato brillamento massi nella Valle di Saas

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Nella Valle di Saas (VS) si è concluso oggi il brillamento di numerosi massi che – in seguito al maltempo verificatosi nella notte tra mercoledì e giovedì – minacciavano la strada principale.

Un’impresa specializzata si è occupata di abbattere queste rocce, alcune delle quali avevano un volume di 100 m3. Ora sarà possibile iniziare lo sgombero della carreggiata, ma la data di riapertura della strada dipenderà dall’entità dei danni. Ieri era stato comunicato che la circolazione rimarrà interrotta almeno fino all’inizio della prossima settimana.

Intanto è continuato il ponte aereo con elicotteri per trasportare i turisti da Saas-Fee a Stalden, situata più in basso. Stamane in 320 hanno potuto lasciare la valle, mentre altre 230 persone sono state evacuate nel pomeriggio. “Tutti quelli che attendevano un volo hanno potuto essere trasportati”, ha dichiarato a Keystone-ATS Simon Bumann, portavoce dello Stato maggiore di condotta regionale. I tempi di attesa erano di quattro ore.

Ieri già circa 250 persone hanno usufruito di un volo, del costo di 140 franchi per individuo e della durata di pochi minuti. I voli sono stati interrotti alle 18.00 di stasera e non ne sono previsti nella giornata di domani, anche per dare riposo ai piloti.

Il prossimo ponte aereo sarà allestito lunedì, tra le 08.00 e le 12.00, per un massimo di 300 persone, ha indicato Bumann. Tuttavia, ci si aspetta che la richiesta per tornare a valle sia inferiore.