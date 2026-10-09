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Wembanyama si schiera con gli studenti francesi

Keystone-SDA

La stella francese della Nba Victor Wembanyama, 22 anni, si schiera apertamente con le proteste studentesche degli ultimi giorni nel suo Paese.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Le ascolto e le sostengo – ha detto il centro dei San Antonio Spurs -. Ci sono disuguaglianze sistemiche, problemi talmente profondi che sono contento che gli studenti delle scuole superiori e i giovani in generale facciano sentire la propria voce. Spero che qualcuno li ascolti anche ai piani alti”.

“Wemby” ha raccontato di aver vissuto in prima persona queste problematiche fino a pochi anni fa sui banchi di scuola; a un commento su Instagram di un ragazzo che gli chiedeva di “venire a manifestare con noi” ha risposto “Mi piacerebbe moltissimo”.

La giovane stella della Nba non è nuova a prese di posizioni nette, più o meno politiche: l’ultima nei giorni scorsi, quando ha attaccato i colleghi cestisti che sponsorizzano siti di scommesse: “È una cosa molto triste”, aveva detto.

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