Witkoff lancia la Fase Due del piano di pace per Gaza

Keystone-SDA

"Oggi annunciamo il lancio della fase due del piano in 20 Punti" di Donald Trump "per porre fine al conflitto di Gaza".

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo annuncia Steve Witkoff su X, sottolineando che la fase due “istituisce un’amministrazione palestinese tecnocratica transitoria a Gaza, il Comitato Nazionale per l’Amministrazione e avvia la completa smilitarizzazione e ricostruzione” della Striscia.

Gli Stati Uniti – ha aggiunto – si aspettano che Hamas “rispetti pienamente i propri obblighi, incluso l’immediato ritorno dell’ultimo ostaggio deceduto. In caso contrario, si verificheranno gravi conseguenze”.

