Xi Jinping all’Eliseo, incontro con Macron e Von der Leyen

2 minuti

(Keystone-ATS) Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato all’Eliseo per l’inizio ufficiale della sua visita di Stato di due giorni in Francia, in occasione dei 60 anni di relazioni diplomatiche tra i due Paesi.

È stato accolto dal suo omologo francese Emmanuel Macron nel cortile d’onore del palazzo presidenziale, dove è stata schierata la Guardia Repubblicana.

Emmanuel Macron, nel corso dell’incontro Xi Jinping, ha chiesto “regole eque per tutti” negli scambi commerciali tra l’Europa e la Cina. Il presidente francese torna così ad invocare l’urgenza per l’Unione europea di una più forte reciprocità commerciale con Pechino.

“L’avvenire del nostro continente dipenderà chiaramente anche dalla nostra capacità di continuare a sviluppare in modo equilibrato le nostre relazioni con la Cina”, ha sottolineato Macron in presenza di Xi e della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen giunta a Parigi per l’occasione.

Il presidente francese ha anche dichiarato che il “coordinamento” con Pechino sulle “crisi maggiori” in Ucraina e in Medio Oriente è “assolutamente decisivo”.

“L’Ue e la Cina vogliono buone relazioni e dato il peso globale della Cina il nostro impegno è quello di assicurare il mutuo rispetto per evitare equivoci e trovare soluzioni alle sfide globali”, ha detto da parte sua von der Leyen.

“La Cina è importante per l’Ue per affrontare le maggiori sfide globali, come la nostra lotta comune contro il cambiamento climatico”, ha aggiunto sottolineando che “è importante che è oggi” Ue e Cina parlino “di come cooperare individuando dove i reciprochi interessi sono allineati”.

Il presidente cinese Xi Jinping ha invitato il suo Paese e l’Unione europea a rafforzare il loro “coordinamento strategico” e a rimanere “partner”, in un contesto di numerose controversie che vanno dal commercio ai diritti umani.

“Come due grandi potenze mondiali, la Cina e l’Ue devono rimanere partner, perseguire il dialogo e la cooperazione, approfondire la comunicazione strategica, rafforzare la fiducia reciproca strategica, consolidare il consenso strategico e impegnarsi nel coordinamento strategico”, ha dichiarato Xi nel corso dell’incontro all’Eliseo con Macron e Ursula von der Leyen.