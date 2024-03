Xiaomi, arrivano le prime auto elettriche

(Keystone-ATS) Il colosso cinese dell’elettronica Xiaomi inizierà le consegne del suo primo veicolo elettrico entro la fine di marzo, ufficializzando l’ingresso in un settore segnato da una aspra concorrenza tra gli operatori locali e dalla guerra dei prezzi.

Il gruppo di Pechino, terzo produttore di smartphone al mondo, annunciò nel 2021 la volontà di espandere le sue attività nei veicoli elettrici. “Lo Xiaomi SU7 sarà rilasciato in via ufficiale il 28 marzo”, ha scritto Lei Jun, fondatore e numero uno dell’azienda, in un post sul social media Weibo, la versione mandarina di X.

L’annuncio ha messo le ali ai titoli Xiaomi trattati a Hong Kong, in rialzo del 12%.

Dotato i software e funzionalità elettroniche Xiaomi, l’SU7 è prodotto dal gruppo automobilistico cinese Baic, mentre le sue batterie – con un’autonomia fino a 800 chilometri – sono fornite dalla principale maison delle quattro ruote cinese BYD, nonché dal colosso nazionale delle batterie CATL.

“L’obiettivo è diventare uno dei cinque principali produttori automobilistici del mondo in 15-20 anni di duro lavoro”, aveva detto Lei a dicembre. Molte delle principali aziende tecnologiche in Cina – il più grande mercato dell’auto al mondo – hanno recentemente investito nel settore dei veicoli elettrici.

Fondata nel 2010, Xiaomi ha avuto una rapida crescita attraverso una strategia di commercializzazione di dispositivi di fascia alta a prezzi accessibili, inizialmente direttamente attraverso i canali online.