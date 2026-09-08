Zurich Film Festival premia attore e regista John Turturro

Keystone-SDA

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L'attore, sceneggiatore e regista americano John Turturro si aggiudica un Golden Eye Award dello Zurich Film Festival (ZFF) per la sua carriera e per il suo ruolo in "The only living pickpocket in New York" di Noah Segan.

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(Keystone-ATS) “Sono molto grato allo Zurich Film Festival per questo riconoscimento. La sceneggiatura di Noah e il mondo che ha creato in ‘The only living pickpocket in New York’ mi hanno conquistato immediatamente”, afferma Turturro, citato in una nota odierna dello ZFF. Turturro riceverà il premio il 26 settembre a Zurigo, dove nel quadro del festival, l’indomani darà una masterclass, una breve lezione di alto livello sul cinema.

Il 69enne americano, di origini italiane, vanta una carriera di oltre quarant’anni, principalmente come attore. Ha recitato in film quali “Barton Fink – È successo a Hollywood” dei fratelli Coen, per il quale ha ricevuto nel 1991 il premio per il miglior attore al Festival di Cannes, oltre al David di Donatello. Lo si è visto anche ne “Il grande Lebovski” (1998), sempre dei fratelli Coen, e in “Mia madre” (2015) di Nanni Moretti.

Turturro ha recitato anche in numerosi film di Spike Lee, a cui deve il successo internazionale, tra cui “Jungle Fever” (1991) e “Lei mi odia” (2004), indica il comunicato.

Debutto alla regia

Lo si è visto anche nella serie TV americana di fantascienza “Scissione” (2022) dove interpreta uno dei protagonisti. Turturro ha fatto anche una comparsa nella serie TV “Detective Monk” che gli è valsa un Emmy Award nel 2004. Si è inoltre occupato della sceneggiatura della miniserie italo-tedesca “Il nome della rosa” (2019) di Giacomo Battiato.

Il suo debutto alla regia “Mac” (1992) si è aggiudicato il premio “Caméra d’or” per la miglior opera prima al Festival di Cannes, prosegue la nota. La pellicola è stata presentata lo stesso anno in Piazza Grande al Festival del film di Locarno.

La 22esima edizione dello ZFF si tiene dal 24 settembre al 4 ottobre. Il programma completo verrà annunciato domani.