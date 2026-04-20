Zurigo: il Böögg esploso dopo meno di 13 minuti

Keystone-SDA

La testa del Böögg, il pupazzo riempito di petardi che alla Sechseläuten di Zurigo simboleggia l'inverno, ha impiegato 12 minuti e 47 secondi prima di esplodere: secondo la tradizione, questo significa che avremo una bella estate.

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(Keystone-ATS) Prima che alle scoccare delle 18.00 veniva dato fuoco alla pira di legna su cui è issato il Böögg, nel pomeriggio si è tenuto il tradizionale corteo delle corporazioni zurighesi lungo le strade della città vecchia, con cavallerizzi, carrozze trainate da cavalli e bande musicali.