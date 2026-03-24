シューズメーカー「On」、スイス国旗マーク使用継続へ

スイスのシューズメーカー「オン」は、ベトナムやインドネシアで製造しているシューズに「スイス製」を示す国旗マークをつけるこｔに当局のお墨付きを得た Keystone-SDA

スイスのシューズメーカー「On（オン）」は製品にスイス国旗マークをあしらうことで当局から正式な許可を得た。同社の靴はベトナムやインドネシアで製造されているため、「スイス製」を表す国旗マークの使用は違法ではないかと指摘されていた。

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Keystone-SDA 他の言語（2言語） English en Trainer maker On can use Swiss cross on sports shoes もっと読む Trainer maker On can use Swiss cross on sports shoes

Italiano it Marchio On può usare croce svizzera 原文 もっと読む Marchio On può usare croce svizzera

スイスはブランド力を守るため、製品にスイス国旗マークを付けていいかどうかを厳格に規制している。工業製品外部リンクの場合、製造コストの60％がスイス国内で発生していること、本質的な加工がスイスで行われていることが要件となる。

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ドイツ語圏の大手紙NZZ外部リンクが23日、スイス連邦知的所有権機関（IGE/IPI）が実務を緩和したと報じた。一定の条件のもと、製品開発をスイス国内で行っていれば、製造工程が外国で行われていても「スイス製」を示すスイス国旗マークを使用してよいこととした。

NZZによると、国旗マークは「Swiss」と「Engineering」という語句の間に配置しなければならず、これまでのように別の場所に配置することは認められない。また、文字フォントよりもマークを大きくすることもできないという。

オンはフランス語圏のスイス通信社Keystone-ATSに対し、NZZの」報道内容を認め、当局の判断を歓迎すると述べた。「時代に即しており、現実を踏まえた判断だ」。スイス経済の強みは製造だけでなく、イノベーションや研究、開発、デザインも含むとした。

オンは2010年の創業以来、研究開発からデザインまでは全て1100人以上の従業員を抱えるチューリヒ本社で行っている。

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英語からのGoogle翻訳・追記：ムートゥ朋子