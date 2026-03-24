The Swiss voice in the world since 1935
直接民主制
トップ・ストーリー
このトピックの記事をすべて見る
スイスの民主主義
ニュースレターへの登録
すべてのニュースレターを見る
人口動態
文化
仕事の未来
歴史
トップ・ストーリー
このトピックの記事をすべて見る
ディベート
すべての議論を見る
ニュースレターへの登録
すべてのニュースレターを見る
ニュース
職場

シューズメーカー「On」、スイス国旗マーク使用継続へ

白と黄色のランニングシューズ
スイスのシューズメーカー「オン」は、ベトナムやインドネシアで製造しているシューズに「スイス製」を示す国旗マークをつけるこｔに当局のお墨付きを得た Keystone-SDA

スイスのシューズメーカー「On（オン）」は製品にスイス国旗マークをあしらうことで当局から正式な許可を得た。同社の靴はベトナムやインドネシアで製造されているため、「スイス製」を表す国旗マークの使用は違法ではないかと指摘されていた。

このコンテンツが公開されたのは、
2 分
Keystone-SDA

スイスはブランド力を守るため、製品にスイス国旗マークを付けていいかどうかを厳格に規制している。工業製品外部リンクの場合、製造コストの60％がスイス国内で発生していること、本質的な加工がスイスで行われていることが要件となる。

おすすめの記事
「オン」のロゴ

おすすめの記事

人気シューズ「オン」にスイス国旗マークを付けるのは妥当？　連邦裁判所が判断へ

このコンテンツが公開されたのは、 スイスのシューズメーカー「オン」の靴にスイス国旗マークをつけることが許されるかどうか、同社とスイス知財機関との間で紛争が生じている。

もっと読む 人気シューズ「オン」にスイス国旗マークを付けるのは妥当？　連邦裁判所が判断へ

ドイツ語圏の大手紙NZZ外部リンクが23日、スイス連邦知的所有権機関（IGE/IPI）が実務を緩和したと報じた。一定の条件のもと、製品開発をスイス国内で行っていれば、製造工程が外国で行われていても「スイス製」を示すスイス国旗マークを使用してよいこととした。

NZZによると、国旗マークは「Swiss」と「Engineering」という語句の間に配置しなければならず、これまでのように別の場所に配置することは認められない。また、文字フォントよりもマークを大きくすることもできないという。

オンはフランス語圏のスイス通信社Keystone-ATSに対し、NZZの」報道内容を認め、当局の判断を歓迎すると述べた。「時代に即しており、現実を踏まえた判断だ」。スイス経済の強みは製造だけでなく、イノベーションや研究、開発、デザインも含むとした。

オンは2010年の創業以来、研究開発からデザインまでは全て1100人以上の従業員を抱えるチューリヒ本社で行っている。

おすすめの記事
runner in the Alps

おすすめの記事

スタートアップから多国籍企業へ　スイスのシューズメーカー「On」

このコンテンツが公開されたのは、 Onのチューリヒ本社の入り口には、従来の会社にみられるようなフロントデスクや年間報告書の冊子はない。開放的なオフィスルームの奥には、数十のスチール製ロッカーに濡れたタオルがかけられているのが見える。急成長中のグローバル企…

もっと読む スタートアップから多国籍企業へ　スイスのシューズメーカー「On」

英語からのGoogle翻訳・追記：ムートゥ朋子

人気の記事

世界の読者と意見交換

ニュース

JTI基準に準拠

おすすめの記事: SWI swissinfo.ch ジャーナリズム・トラスト・イニシアチブの認証授受

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。

SWI swissinfo.ch スイス公共放送協会の国際部

SWI swissinfo.ch スイス公共放送協会の国際部