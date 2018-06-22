ローマ法王のジュネーブ訪問 Thomas Stephens 宗教 ... この記事を印刷する コメントする 他言語で配信中：1 他言語で配信中：1 他言語で配信中：1 (en) Papal watching （Keystone） （Keystone） （Keystone） （Keystone） （Keystone） （Keystone） （Keystone） （Keystone） （Keystone） （Keystone） （Keystone） （Keystone） （Keystone） ジュネーブ訪問 このコンテンツは2018/06/22 10:34に配信されました2018-06-22 10:34 ローマ・カトリック教会のフランシスコ法王が２１日、ジュネーブを訪問した。ジュネーブ空港に到着、世界教会協議会（WWC）での祈りの儀式、また近郊でのイベントなど、法王の１日を追った。 キリスト教 ローマ法王、スイス・ジュネーブを訪問 ベルセ大統領らと会談 キリスト教会の一致を目指す国際団体、世界教会協議会（WCC・本部ジュネーブ）の創立７０周年に合わせ、ローマ・カトリック教会のフランシスコ法王（８１）が２１日、１日間の日程でジュネーブを訪問した。法王がスイスを訪れるのは１４年ぶり。 宗教 他言語で配信中：4 英語 (en) Pope Francis makes rare visit to Switzerland スペイン語 (es) El papa pide a Suiza contribuir a la paz mundial 仏語 (fr) Visite historique du pape François en terres protestantes ロシア語 (ru) Папа Римский Франциск прибыл в Женеву Neuer Inhalt Horizontal Line Neuer Inhalt Follow button for Twitter Follow @swissinfo_jp subscription form ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 メールアドレス 今週のトップ記事 最新ニュース 直接民主制へ向かう 政治 経済 文化 社会 科学・技術 マルチメディア