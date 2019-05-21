この記事を印刷する 他言語で配信中：3 他言語で配信中：3 他言語で配信中：3 英語 (en)Why there are decorated saints in Swiss churches ポルトガル語 (pt)Igrejas suíças guardam restos de santos 中国語 (zh)為何瑞士教堂聖地會有盛飾的聖徒？ 不気味な写真 着飾った聖人の骨が横たわるスイスの教会 埋め込みコード <iframe src="https://www.swissinfo.ch/jpn/embedded/%E4%B8%8D%E6%B0%97%E5%91%B3%E3%81%AA%E5%86%99%E7%9C%9F_%E7%9D%80%E9%A3%BE%E3%81%A3%E3%81%9F%E8%81%96%E4%BA%BA%E3%81%AE%E9%AA%A8%E3%81%8C%E6%A8%AA%E3%81%9F%E3%82%8F%E3%82%8B%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%81%AE%E6%95%99%E4%BC%9A/44979020" width="640" height="360"></iframe> 上の埋め込みコードをコピー＆ペーストする このコンテンツは2019/05/21 16:00に配信されました 2019-05-21 16:00 スイスにある複数のカトリック教会には、400年以上前にローマから持ち込まれた聖人の遺骨がある。ヴォ―州の写真家キャロル・アルカベさんは、その遺骨を盛装し、撮影することで再び彼らにスポットライトを当てた。（SRF/swissinfo.ch） （英語からの翻訳・大野瑠衣子） タグ 社会 文化 宗教 Neuer Inhalt Horizontal Line Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting subscription form ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 メールアドレス 今週のトップ記事 最新ニュース 直接民主制へ向かう 政治 経済 文化 社会 科学・技術 マルチメディア