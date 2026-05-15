The Swiss voice in the world since 1935
直接民主制
トップ・ストーリー
このトピックの記事をすべて見る
スイスの民主主義
ニュースレターへの登録
すべてのニュースレターを見る
ニュース

スイス原発2基、最大寿命は80年　政府報告

連邦評議会、原子力発電所の80年間の運転が可能との見解を示す
連邦評議会、原子力発電所の80年間の運転が可能との見解を示す Keystone-SDA

スイス政府は13日、スイスの原子力発電所2基の運転寿命を60年から80年に延長しうるとする報告書を発表した。

このコンテンツが公開されたのは、
2 分
Keystone-SDA
おすすめの記事

これまで、ゲスゲン原発（ソロトゥルン州）とライプシュタット原発（アールガウ州）の稼働年数は60年が限界だと考えられていた。上院の要請を受けて政府がまとめた報告書外部リンクは、両原発は「80年間の長期運転が技術的に実現可能であり、大多数の場合において経済的にも採算が取れる」と結論付けた。

【関連記事】スイス、原発の新設解禁に向けて動き出す

報告書は、長期運用に必要な技術更新に投資する価値があるとみている。ただ政府は、現時点では長期運用に対する財政支援は必要ないとしている。

電力大手アクスポのトーマス・シーバー会長は政府の報告書を支持し、両原発の寿命が最大80年になる可能性は十分にあるとの見方を示した。

おすすめの記事
議会のエネルギー委員会、新規発電所の建設禁止措置を解除することで合意

おすすめの記事

スイス、原発新設解禁へさらに前進

このコンテンツが公開されたのは、 スイス連邦議会下院（国民議会）のエネルギー委員会は、原子力発電所の新規建設を事実上解禁する法改正案を可決した。

もっと読む スイス、原発新設解禁へさらに前進

ゲスゲン原発については、計画通り廃炉とするか、稼働を続けるか、2029年までに必要がある。アクスポ社はベツナウ原発（アールガウ州）を運営するほか、ライプシュタットとゲスゲン両原発にも出資している。

アクスポ社は2024年、稼働約60年が経過したベツナウ原発を廃炉にすると発表した。

英語からのGoogle翻訳：ムートゥ朋子

スイスインフォではコンテンツの一部にDeepLやGoogle 翻訳などの自動翻訳ツールを使用しています。自動翻訳された記事（記事末に明記）は、編集部が誤訳の有無を確認し、より分かりやすい文章に校正しています。原文は社内の編集者・校正者によるチェックを受けています。

人気の記事

世界の読者と意見交換

ニュース

JTI基準に準拠

おすすめの記事: SWI swissinfo.ch ジャーナリズム・トラスト・イニシアチブの認証授受

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。

SWI swissinfo.ch スイス公共放送協会の国際部

SWI swissinfo.ch スイス公共放送協会の国際部