スイス政府、対EU二国間協定の最終案を閣議決定

連邦評議会、EU条約パッケージを連邦議会に提出 Keystone-SDA

スイス連邦内閣（政府）は13日、欧州連合（EU）との第3次二国間協定の最終案を閣議決定し、連邦議会に送付した。

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Deutsch de Bundesrat übergibt EU-Vertragspaket dem Parlament 原文 もっと読む Bundesrat übergibt EU-Vertragspaket dem Parlament

スイス政府は声明外部リンクで、「スイスとEUの関係の安定化とさらなる発展（二国間協定III）」を通じて、実績のある二国間アプローチを安定化させ、将来にふさわしいものにしたいと表明した。緊迫した地政学的状況を踏まえると、近隣の欧州諸国との安定した信頼できる関係は「戦略的に重要」であると述べた。

政府は意見聴取手続きを経て、昨年6月の草案に3つの修正を加えた。欧州の移民・難民政策にシェンゲン・ダブリン協定を通じて関与する「意思形成（Decision Shaping）外部リンク」における州、議会、国民の参加権に関する規定で、スイスが将来参加する予定の分野におけるEUの立法プロセスにどうスイスが関与するかを取り決めている。

1086ページに及ぶ最終案によると、スイス議会は①国家補助の監視②専門資格の認定における行政協力③欧州の結束強化に対するスイスの貢献、に関する3つの新法を審議する必要がある。4項目の継続費も必要だという。

政府は昨年6月の決定通り、条約パッケージを精査し、4つの連邦決議案を議会に提出する。1つは既存協定の安定化を定めるもので、残りは第3次協定で追加された電力、保健、食品安全の3分野に関する法案だ。

政府はまた、協定案を任意のレファレンダム（国民表決）に付すべきという見解を維持した。任意のレファレンダム（新法公布後100日以内に5万筆の署名を収集することが要件）が成立して国民投票が実施された場合、州票の過半数は不要で、国民の過半数のみで結果が決まる。強制的なレファレンダムにするかどうか、最終決定は連邦議会が下す。

英語からのGoogle翻訳：ムートゥ朋子

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