スイス政府、米国への武器輸出を一時停止

スイス政府はイラン戦争を理由に米国への武器輸出を停止することを決めた Keystone-SDA

イランでの戦争を受けて、スイス政府は米国への新たな武器輸出を停止する。既存の輸出許可およびその他の物品の輸出については、専門家グループが定期的に見直す。

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連邦内閣が20日の閣議で決定した。スイスの中立性および「戦争物資法」の規定に基づく決定で、政府は声明で「イランとの国際的な武力紛争に関与している国々への戦争物資の輸出は、紛争が続く間は許可できない」と述べた。

マルティン・プフィスター国防相は、スイス政府がドナルド・トランプ米大統領からの反発を恐れてはいないと述べた。ベルンで開催された「2026年軍隊配置計画」に関する記者会見で、プフィスター氏は記者団の質問に答え、「政府が中立法を適用することは、外国にとって驚くべきことではない」と語った。「米国はスイス外交政策の原則を理解している」

政府の決定に対する最初の反応として、業界団体スイスメム（Swissmem）は「時期尚早な中立宣言」と述べた。左派の社会民主党にとっては決定が不十分だとし、右派の国民党は政府に他に選択肢はなかったとした。

定期的な見直し

実際には、この決定は米国向けだ。「イスラエルへの軍需物資の輸出に関する正式な許可は、ここ数年、一切付与されていない」と政府は述べた。イランについても同様である。声明によると、2月28日に米国とイスラエルによるイランへの空爆が始まって以来、米国への軍需物資の輸出に関する新たな許可は発行されていない。

声明によると、既存の許可は引き続き使用可能。政府は、これらがイランとの戦争とは無関係であるとの結論に達したとした。しかし、経済省、外務省、国防省の代表者からなる専門家グループが、「当該物品の米国への輸出に関する動向を定期的に見直し、中立法に基づき何らかの措置が必要かどうかを評価する」という。

専門家グループは、民生用と軍事用の両方に使用可能な物品の輸出に加え、訓練用航空機や軍事シミュレーターなどの特定の軍事用品についても検討する。また、このカテゴリーには該当しないものの、イランに対する制裁の影響を受ける物品の輸出についても見直す計画がある。「イスラエルに関しては、すでに制限的な措置が講じられている」と政府は述べた。

ローザンヌ大学の国際法専門家エヴェリン・シュミット氏によると、すでに進行中の取引を停止することは法的に可能だ。「まさにこうしたケースに関する法的根拠では、当局はすでに付与された認可についても措置を講じることができると規定されている。認可を一時停止することも、取り消すことさえできる」と、シュミット氏は19日、スイス公共放送（SRF）に語った。

英語からのDeepL翻訳：宇田薫

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