‘É pouco provável’ que ex-príncipe Andrew receba compensação por mudança forçada

Um relatório oficial publicado nesta terça-feira (2) afirma que Andrew, o desacreditado ex-príncipe britânico, “com toda probabilidade” não receberá uma compensação por ter sido expulso de sua residência real devido a seus vínculos com o criminoso sexual Jeffrey Epstein.

O rei Charles III anunciou em outubro que Andrew seria destituído de seus títulos e deixaria o Royal Lodge, uma residência de 30 quartos em Windsor, onde vive desde 2003.

O ex-príncipe, agora conhecido como Andrew Mountbatten-Windsor, poderia ter direito a 488 mil libras (cerca de 3,44 milhões de reais) por desocupar a propriedade antes do término de seu contrato de arrendamento de 75 anos, segundo o acordo de aluguel.

Mas a Crown Estate, entidade que administra de forma independente os imóveis e terras da família real, explicou em um relatório enviado aos legisladores que Andrew provavelmente não receberá nenhum pagamento.

“Nossa avaliação inicial é que, embora a extensão dos danos ao fim do arrendamento e os reparos necessários não seja incomum para um contrato dessa duração, significarão, com toda probabilidade, que o Andrew Mountbatten-Windsor não terá direito a nenhuma compensação pela entrega antecipada do arrendamento”, afirma o documento.

O relatório foi publicado pelo Comitê de Contas Públicas do Parlamento, que informou também ter iniciado uma investigação sobre a Crown Estate e seus contratos de arrendamento reais.

Os deputados poderão examinar o uso dos chamados “peppercorn payments”, pagamentos simbólicos antecipados que substituem o aluguel contínuo, um tipo de acordo utilizado por Andrew.

“Após analisar as informações recebidas, fica claro que isso constitui o início de uma base para uma investigação”, disse em comunicado o presidente do comitê, Geoffrey Clifton-Brown.

A decisão do rei Charles, divulgada em 30 de outubro, veio após a crescente indignação pública pela relação de Andrew com o falecido criminoso sexual americano Jeffrey Epstein.

O relatório da Crown Estate mostrou que Andrew apresentou seu aviso de despejo da propriedade naquele mesmo dia.

