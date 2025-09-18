The Swiss voice in the world since 1935

‘Não estou aqui para substituir humanos’, diz ministra albanesa gerada por IA

A ministra albanesa gerada por inteligência artificial, uma iniciativa inédita no mundo, discursou nesta quinta-feira (18) perante o Parlamento deste país dos Bálcãs e garantiu que seu objetivo não é “substituir os humanos, mas ajudá-los”.

A nova ministra, batizada com o nome de Diella, foi nomeada na semana passada pelo primeiro-ministro da Albânia, o socialista Edi Rama.

Diella será responsável por todas as decisões sobre licitações de contratos públicos para garantir que sejam “100% livres de corrupção” e que todos os fundos públicos submetidos a esse procedimento sejam “perfeitamente transparentes”, afirmou Rama na ocasião.

A luta contra a corrupção, especialmente na administração pública, é um critério-chave para a candidatura da Albânia à União Europeia. O primeiro-ministro albanês quer que a nação balcânica de 2,8 milhões de habitantes se torne membro do bloco europeu até 2030.

Diella falou por videoconferência aos deputados albaneses, reunidos para deliberar sobre o programa do governo de Rama. Não foram dados detalhes sobre como foi gerado seu discurso.

“Alguns me chamaram de inconstitucional porque não sou um ser humano”, disse Diella, cujo nome em albanês significa sol.

“Permitam-me lembrar: o verdadeiro perigo para as Constituições nunca foram as máquinas, mas as decisões desumanas daqueles que estão no poder”, apontou a ministra, vestida com o traje tradicional albanês.

Sua nomeação foi duramente criticada pela oposição. “O objetivo não é outro senão chamar a atenção”, criticou, nesta quinta-feira, o ex-primeiro-ministro e líder da oposição, Sali Berisha, ele mesmo acusado de corrupção.

“É impossível conter a corrupção com Diella”, acrescentou. “Quem vai controlar a Diella? Diella é inconstitucional”, disse, acrescentando que seu partido recorrerá ao Tribunal Constitucional.

Edi Rama, que conseguiu um quarto mandato nas eleições de maio, teve que interromper seu discurso várias vezes devido às vaias da oposição. No entanto, seu programa de governo foi aprovado.

